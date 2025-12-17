"Sport me naučio disciplini, vjera ravnoteži". Luka Cikojević - put od dječaka s nogometnih terena do predavača na hrvatskom sveučilištu

Luka Cikojević je 2024. godine završio Kineziološki fakultet u Splitu i stekao titulu magistra kineziologije, a uz sve to radi od druge godine fakulteta, točnije od 2021. godine u Smart training centru (STC) u sklopu jednog fitness centra.

S klijentima radi kondicijsku pripremu, a uz to je skoro dvije godine i kondicijski trener u nogometnom klubu Solin. Trenira s prvom ekipom, ali i radi kao predavač na Kineziološkom fakultetu gdje studente na stručnim studijima uči o prevenciji i rehabilitaciji ozljeda. Od ove godine će i na sveučilišnom studiju predavati Prevenciju i kineziterapiju u kondicijskoj pripremi sportaša. Predavanja drži kao naslovni predavač, vanjski suradnik.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Bivši sam sportaš koji je u jednom trenutku izašao iz sporta. Trenirao sam nogomet u Hajduku, Splitu i Solinu. Zamišljao sam da se više nikada neću baviti sportom jer sport uz sve što je lijepo nosi i puno žrtve. Djetinjstvo sam proveo na treninzima dok su se moji prijatelji kupali. U srednjoj školi sam odlučio da ipak to nije smjer u kojem želim ići. U to vrijeme su društvene mreže bile prezasićene raznim sadržajem vezanim uz treniranje. I meni je toga stvarno bilo dosta.

Traženje životnog poziva i povratak sportu

Jedno vrijeme je planirao upisati Akademiju dramskih umjetnosti jer je tada bila jako popularna serija Larin izbor. Na castingu je po povratnim informacijama oduševio, međutim tada je bio prestar za ulogu koja se tražila. A i shvatio je kako gluma nije za njega. Nakon gimnazije je prvo upisao Ekonomiju od koje je odustao nakon mjesec dana, a onda i osvijestio kako mu je sport dobar dio života bio ključan i tako je dospio na Kineziologiju.

Najviši prosjek ocjena tijekom studiranja mu je bio 5.0, a danas se može pohvaliti dvjema nagradama za izvrsnost, Rektorovom i Dekanovom. Drugu je nagradu dobio za prvu godinu, a s obzirom da je tada bio na početku dala mu je "vjetar u leđa". To je shvatio kao poticaj da nastavi ulagati maksimalan trud, a njegovim klijentima i ljudima s kojima radi je to bila potvrda da je sposoban uložiti trud i biti discipliniran.

Akademski interesi i mentorski uzori

- Tijekom studiranja me je najviše interesirala Kineziološka fiziologija jer je detaljno objašnjavala funkciju organizma. Ako netko ne poznaje fiziologiju ne može biti vrhunski trener. Taj mi je kolegij najviše donio u razvoju mene kao trenera. Uz to mi je dosta pažnje privlačila Biomehanika, a sve zajedno mi je bila osnovna baza znanja. U sjećanju mi je i profesor Damir Sekulić. To je vrhunski predavač koji studente zaintrigira za predmet, sve lijepo objasni, a kada pratite njegova predavanja dobijete želju baviti se tim.

Rad s ozljedama i važnost kineziologije

Tvrdi da su kineziolozi svojim znanjem ključni u rehabilitaciji kod osoba koje su doživjele sportske ozljede. U svom se poslu najčešće susreće s mišićnim ozljedama stražnje i prednje lože, a trenutno radi s klijenticom koja ima problema s leđima, odnosno diskovima. Osoba koja se u budućnosti želi baviti kondicijskom pripremom nema boljeg izbora za studij osim Kineziološkog.

Obitelj, vjera i životni prioriteti

Luka je u braku i sa suprugom očekuje svoje prvo dijete, pa mu je obitelj u fokusu. Unatoč brojnim obvezama uspije svakoga dana otići na dnevne mise u crkvu jer vjera je dio njegovog života i identiteta. U slobodno vrijeme u Katoličkoj i Splitskoj ligi igra mali nogomet, a kada uhvati koji trenutak druži se s prijateljima. Najviše voli provoditi vrijeme sa suprugom. Sebe i u budućnosti vidi u Hrvatskoj koju neizmjerno voli, te smatra da se i tu može dovoljno dobro živjeti.

Bitno je tko ima kakve prioritete. Supruga i ja trenutno imamo privremeno rješenje za stanovanje, no u budućnosti će nam to biti nedostatan prostor. Morat ćemo naći neko rješenje, a koje ne znamo još.

I još jedna specifičnost za kraj. Luka je, dok je trenirao nogomet, igrao na poziciji lijevog beka, a u pravilu je dešnjak koji piše i sve radi s desnom rukom, no zato mu je ljevica ključna u nogometu.