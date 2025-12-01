"Ovo nije samo karijera, ovo je poziv": Mate Kuko postao je jedno od najprepoznatljivijih lica splitske kineziologije, a njegov put inspiracija

Od malih nogu voli fizičku aktivnost i kretanje, a taj mu je interes dodatno rastao kroz sportsku karijeru i odlične trenere koji su svojim radom u njemu dodatno probudili zanimanje i ljubav prema kineziologiji.

On je Mate Kuko, magistar i doktorand Kineziologije, sveučilišni asistent, kategorizirani sportaš, trener veslanja i dobitnik Dekanove i Rektorove nagrade Sveučilišta u Splitu.

Obrazovni put

Završio je Kineziologiju na sveučilišnom studiju Kineziološkog fakulteta u Splitu. Zvanje mu je magistar kineziologije, a trenutno je na prvoj godini doktorskog studija Kineziološkog fakulteta u Splitu.

– Čitav studij mi je bio izrazito zanimljiv. Fakultet omogućava studentima da se okušaju u različitim sportovima i osjete njihova specifična opterećenja. Osim najpopularnijih sportova današnjice, koji su obuhvaćeni u sklopu nastave, studenti imaju priliku skijati, jedriti, veslati, skakati s motkom, savladati različite gimnastičke elemente, naučiti tradicionalne hrvatske plesove.

Nagrada kao potvrda rada

Sretan je zbog nagrade jer je, kaže, stigla kao potvrda dugogodišnjeg rada i odgovornosti, ali i interesa i ljubavi prema struci koju je odabrao. Iako ne gleda predaleko u budućnost, definitivno se vidi u sportu.

Sportski uspjesi i znanstveni rad

Ne voli se hvaliti svojim uspjesima, no pronašli smo da je u listopadu 2017. godine na Prvenstvu Hrvatske u Zagrebu postao mlađejuniorski prvak u osmercu. Nakon toga je nastavio nizati sportske uspjehe te je i ove godine na veslačkom prvenstvu Hrvatske za seniore u Zagrebu osvojio srebrnu medalju, nastupajući za HVK Gusar iz Splita.

Sudjelovao je i na ST-CongreSS-u (Students CongreSS of Science and Sport in Split) kojeg je organizirao splitski Medicinski fakultet, a riječ je o konferenciji koja je posvećena zdravom načinu života i sportu.

Tamo je, zajedno s ostalim studentima, prezentirao svoj rad "Povezanost između određenih psiholoških i hormonalnih varijabli u natjecateljskom okruženju veslačke utrke na ergometru".

Profesionalni angažman i životni savjeti

Trenutno radi kao sveučilišni asistent na Kineziološkom fakultetu u Splitu te kao trener veslanja i kondicijske pripreme u Hrvatskom veslačkom klubu Gusar. Slobodno vrijeme raspoređuje na druženja s prijateljima i vlastite treninge i rekreaciju.

Budućim studentima poručuje da studiraju ono što vole i što sutra stvarno žele raditi. Koliko god puta da su to prije čuli, to je stvarno istina. Na taj način sve je lakše i bezbolnije, a njihova kvaliteta i kreativnost lakše dolaze do izražaja u području koje ih zanima.

I za kraj savjet profesora koji je postao anegdota i kojeg će se uvijek sjećati, a to je da dilema zapravo ne postoji — ona je tu samo da nam potvrdi odluku koju smo u svojoj glavi već donijeli.