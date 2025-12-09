Mlada Splićanka Ileana Žeravica briljirala na studiju kemije. Sada razvija znanstvenu karijeru u Italiji, a želja joj je vratiti se i raditi u Hrvatskoj

Splićanka Ileana Žeravica završila je preddiplomski studij Biologije i kemije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, te diplomski studij Organske kemije i biokemije na Kemijsko-tehnološkom fakultetu čime je stekla titulu magistre kemije.

Studij joj je bio zanimljiv, obuhvaćao je raznolika područja kemije i biologije, teorijsku i praktičnu nastavu laboratorijskih vježbi. Ipak je najviše uživala na Organskoj sintezi s obzirom da su ih profesori poticali na slobodno razmišljanje u pristupu kemijskim reakcijama i mehanizmima.

Rektorova nagrada i poticaj za daljnji razvoj u znanosti

Najviši prosjek tijekom studiranja joj je bio “čistih” 5,0. Zbog svojih uspjeha tijekom studiranja dobila je Rektorovu nagradu za izvrsnost. To shvaća kao potvrdu svog rada tijekom studija, ali i kao poticaj da i u budućnosti nastavi s jednakim trudom i entuzijazmom.

Za vrijeme studija joj je u sjećanju posebno ostao savjet profesorice koja je studentima govorila da uvijek treba stajati iza svojih riječi. Taj joj je savjet uvelike pomogao prilikom prezentacija i znanstvenih rasprava jer odlučnost omogućuje uvjerljivo prenošenje ideja.

Doktorski studij u Firenci i rad na organskoj sintezi ugljikohidrata

“S obzirom da u tome uživam želi raditi u kemijskom laboratoriju. Trenutno radim u okviru Marie Skłodowska-Curie Actions programa Europske unije kao doktorandica druge godine Strukturalne biologije na Centru za magnetsku rezonancu (CERM) u Firenci. Rad mi je usmjeren na organsku sintezu ugljikohidrata s primjenom u istraživanju interakcija s norovirusom.”

Nakon uspješno završenog studija donijela je odluku nastaviti učiti jer je uvjerena da daljnje školovanje u znanosti predstavlja izvrsnu priliku, ono potiče znatiželju i kreativnost, a time omogućuje kontinuirani napredak u znanstvenom radu.

Poruka mladima i želja za povratkom u Hrvatsku

Zato mladima poručuje da uživaju u svim prilikama i mogućnostima koje im pruža studentsko doba jer je to zaista jedno od najljepših razdoblja u životu i poručuje im da trebaju biti ustrajni u ostvarivanju svojih ciljeva i snova.

Vjeruje da će po završetku doktorskog studija uspjeti pronaći posao u struci i to u Hrvatskoj koju je posljednjih godina napustilo dosta mladih ljudi.

“Znam da u Hrvatskoj mladi čovjek može uspjeti, osobito ako se počne dodatno ulagati u određena područja poput znanstvenih istraživanja, te ako se pruže dodatne mogućnosti za profesionalni razvoj. Uvjerena sam da su za uspjeh bitni kako vlastita odlučnost tako i trud. Osobno se želim trajno zaposliti i graditi karijeru u Hrvatskoj.”

Putovanja, prijatelji i život izvan laboratorija

Da bi što više mladih nakon završenog fakulteta ostali u zemlji treba ulagati u poticaje za njih, a to uključuje poticaje za pokretanje vlastitih poduzeća, korištenje EU fondova te olakšice poput subvencioniranih kredita za stanovanje. Misli da je također važno ulagati u razvoj infrastrukture i otvaranje novih radnih mjesta.

S prijateljima se druži u slobodno vrijeme, a velika su joj strast putovanja. Tako kada god ima priliku spakira se i otputuje. Do sada je proputovala dijelove Azije, Afrike i Europe, konkretno je bila u Jordanu, Egiptu, Maroku, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Španjolskoj, Francuskoj, Cipru i mnogim drugim zemljama. Uz to uživa u isprobavanju adrenalinskih aktivnosti.