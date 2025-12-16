Pametna, sposobna, lijepa: Upoznajte trenericu plesa, Kaštelanku Katarinu Šimunović - dobitnicu dekanove i rektorove nagrade

Kaštelanka Katarina Šimunović diplomirala je na Kineziološkom fakultetu u Splitu i postala magistra kineziologije.



Osim sporta njena velika ljubav je ples. Od malena je zaljubljenica u pokret i aktivan način života, pa je svoj put nastavila u tom smjeru. Osvajala je brojne medalje u plesu, a danas sudjeluje u raznim plesnim projektima.

Fakultet joj je bio predivno iskustvo ispunjeno učenjem i druženjem, a kada bi bila u situaciji da ponovno upisuje fakultet bez razmišljanja bi upisala isti. Za vrijeme studiranja je uživala u praktičnim kolegijima, posebno u gimnastici i plivanju, jer su spoj zabave i izazova.

Izvrsnost nagrađena trudom i znanjem

Dok je bila studentica imala je najviši prosjek 4.8, moto joj je da učenje nikad ne prestaje i uvijek postoji nešto novo za naučiti. Ponosna je vlasnica Dekanove i Rektorove Nagrade za izvrsnost, a uz to je i izložila znanstveni rad na konferenciji. To joj je bilo posebno iskustvo jer je prvi put govorila pred velikim brojem ljudi izvan klasične učionice na fakultetu.

- Nagrade vidim kao potvrdu da se rad isplati. Lijep je osjećaj kad netko prepozna tvoj trud i kada znaš da se to cijeni.

Uspomene koje se pamte cijeli život

Dosta je toga vezuje na fakultet, pa se uvijek s osmijehom sjeti vježbanja za polaganje sportova. Od rušenja prepona, padova preko kozlića, smiješnih skokova u bazen, hrvanja… Ti trenuci smijeha ne mogu se ni opisati ali ostanu urezani u pamćenje, uvjerava.

- Posebno bi izdvojila put u Francusku na Erasmus sa svojim prijateljicama. Tamo sam stekla mnoga nova poznanstva, doživjela prekrasna iskustva i vidjela stvari za koje prije nije ni znala da postoje.

Ples, priroda, putovanja

Što se budućnosti tiče još uvijek istražuje sve mogućnosti jer je privlači više smjerova, ali najvažnije joj je da radi ono što voli i u čemu uživa. Trenutno radi kao trenerica plesa u jednom plesnom klubu.

- U slobodno vrijeme najviše volim biti aktivna, otići u prirodu, na izlet ili prošetati uz more. Volim i druženje s obitelji i prijateljicama uz kavu. A ples je dio mog svakodnevnog života i u slobodno vrijeme.





Onima koji se tek trebaju odlučiti za studiranje poručuje da se okruže dobrim ljudima jer će fakultet učiniti ljepšim i lakšim. Upozorava kako će biti teških trenutaka i ispita, no nekada i ocjena dva vrijedi kao petica, ako smo dali sve od sebe. U studentskim danima treba uživati jer stvarno prolete brže nego što se misli, ali se mogu pretvoriti u najljepše razdoblje života ako ga se ispuni lijepim uspomenama.



Obožava putovanja, roditelji su joj još odmalena usadili ljubav prema putovanjima. Najviše joj je u sjećanju ostao put u Dubai i Egipat zbog kulture i uspomena koje je tamo stvorila.

Budućnost u Hrvatskoj

- Ja vjerujem da se uspjeti može i u Hrvatskoj. Nije uvijek lako, ali uz trud i volju itekako se može uspjeti ovdje. Mislim da mladi mogu napraviti velike stvari ako ostanu uporni i ako pronađu okruženje koje ih podržava.

U budućnosti bi voljela da se mladima osigura više konkretnih prilika od pristupačnijih stambenih uvjeta do stabilnih i pošteno plaćenih poslova u struci.

- Mladi žele ostati u Hrvatskoj, ali im često nedostaje sigurnost da mogu započeti samostalan život. Uz malo više podrške pri zapošljavanju i lakšem dobivanju stambenih kredita, mnogi bi gradili svoju budućnost ovdje.