Tunižanka je zbog svog Bračanina trajno preselila u Split i oduševljena je gradom: "Splićani su otvoreni, veseli i spremni pomoći. Možda otvorim tuniski restoran"

Kada nekoga zavoliš onda ti ni zračna udaljenost od skoro tisuću kilometara ne predstavlja nikakav problem kao ni druga kultura, jezik, vjera i običaji. Ljubav je ljubav i kada voliš ne postoje nikakve prepreke. To najbolje zna Tunižanka Wafa Jebri (31) koja je prije tri godine zbog ljubavi stigla u Split.

Odabranik njenog srca je Tomislav Petrinović, Bračanin sa splitskom adresom kojemu je rekla DA. Prvi put su se vidjeli na sasvim neobičan način. Spojila ih je njegova prijateljica koja je u to vrijeme živjela u Tunisu i s Wafom radila u tamošnjoj banci. Žalio joj se kako je razočaran u domaće cure i zamolio da mu tamo nađe neku djevojku. A onda mu je ona istog momenta pokazala Wafu i odmah kod njega izazvala burnu emociju.

- Dok smo pričali preko video poziva na mobitel moja je prijateljica u jednom trenutku okrenula mobitel i uzviknula "Evo Wafa". Kad sam je ugledao odmah sam shvatio da će biti moja. Ja sam glavni krivac što je doselila u Hrvatsku, priznaje Tomislav.



Odluka srca: ostaviti sve zbog ljubavi

Iako je Wafa u Tunisu imala obitelj, brojne prijatelje, siguran posao u banci, gdje je sa svoja dva završena fakulteta stalno napredovala u poslu, ljubav je bila jača, a želja da bude bliže Tomislavu prevagnula je da se doseli u Hrvatsku.

Prije njene odluke da za svoj budući život odabere "Lijepu našu" i "Najlipši grad na svitu" Wafa i Tomislav su tijekom godine dana uglavnom održavali vezu na daljinu s nekoliko njegovih posjeta njoj i njenog dolaska u Split.

Prije odluke da se vjenčaju mjesec je dana provela u njegovoj obitelji tijekom čega je upoznala obitelj Petrinović, ljude i grad. To joj je bio prvi dolazak u Hrvatsku i općenito prvi put u životu da je napustila Tunis. Prvi put je tada došla i u Europu. Jednom je iz Tunisa otišla u Maroko, no to je bilo zbog vize koju je trebala. Trenutno radi u Tomislavovoj firmi i autor je digitalnog sadržaja na Tik Toku.

- Između Tunisa i Hrvatske nema velike razlike. Tamo je ostala moja obitelj i brat. Sada je moja druga obitelj ovdje. Jako mi se sviđaju članovi moje nove obitelji koja me jako lijepo prihvatila i Split kao grad. Ovdje sam već stekla i prijatelje s kojima provodim vrijeme. U kući pomažem svekrvi u kuhanju i drugim poslovima.



Split kao dom, kultura kao bogatstvo

U Splitu joj se najviše sviđa klima, a potom i ljudi koji su, kako kaže, jednostavni i dragi, željni pomoći, veseli, otvoreni i pristupačni. Zbog svega se uopće ne osjeća kao strankinja, niti je ikada u gradu podno Marjana gledana poprijeko. Hrvatski jezik još nije svladala, probleme joj stvara gramatika. Već je prošla jedan tečaj, a sada ga uči u kontaktu sa ljudima i samostalno. Ipak najviše u svakodnevnom druženju sa svojom svekrvom s kojom komunicira na specijalnom jeziku upotrebljavajući čak ruke i noge.

- Split je predivno mjesto puno sunca, kristalno čistog mora, sa ljudima koji su uvijek veseli i spremni pomoći. Jako mi se sviđa stari dio grada i palača, a interesantna mi je vaša povijest i kultura. Prije dolaska u Hrvatsku živjela sam u gradu Tunisu, samo nekoliko metara od antičkog grada Kartage. I moja zemlja, a posebno grad je turistički tako da mi je lijepo u sezoni vidjeti mnoštvo turista po gradu.



Običaji, kuhinja i snovi za budućnost

Osim njene obitelji iz Tunisa joj najviše nedostaju prijatelji i običaji iako joj se u Splitu, kao muslimanci, jako dopao Božić kojeg rado provodi sa svojom hrvatskom obitelji. Priprema poklone, kiti bor, a uz to nije zaboravila ni svoje običaje, pa vrlo često zna kuhati svoju tradicionalnu kuhinju. Priprema, tažin, kus-kus, brik, mosli, uglavnom halal hranu koja ne sadrži svinjetinu, alkohol, krv i druge zabranjene sastojke. U njihovoj kuhinji se od mesa jede govedina, ovčetina, piletina i kozletina.

- Od hrvatske tradicionalne kuhinje najviše mi se sviđa sarma, povrtna juha i krempite. Vaša kuhinja je totalno drugačija od naše. Mi dosta koristimo razne svježe začine koji se rade u kući, hrana nam je ljuta, a za usporedbu je vaša ovdje lagana. Imamo brojne slastice.

Kroz vrijeme je u Splitu uspjela upoznati čak troje Tunižanina sa stalnom adresom, jednog koji se oženio za Splićanku i sada živi u blizini zgrade u kojoj Wafa stanuje s Tomislavom, te još jednu ženu i muškarca. Velika joj je želja da se u Splitu otvori tuniski restoran.