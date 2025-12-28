Close Menu

Tunižanka je zbog svog Bračanina trajno preselila u Split i oduševljena je gradom: "Splićani su otvoreni, veseli i spremni pomoći. Možda otvorim tuniski restoran"

Priča koja slijedi dokazuje da ljubav ne poznaje granice, jezike ni kontinente te da sudbina ponekad najljepše puteve crta ondje gdje ih najmanje očekujemo

Kada nekoga zavoliš onda ti ni zračna udaljenost od skoro tisuću kilometara ne predstavlja nikakav problem kao ni druga kultura, jezik, vjera i običaji. Ljubav je ljubav i kada voliš ne postoje nikakve prepreke. To najbolje zna Tunižanka Wafa Jebri (31) koja je prije tri godine zbog ljubavi stigla u Split.

Odabranik njenog srca je Tomislav Petrinović, Bračanin sa splitskom adresom kojemu je rekla DA. Prvi put su se vidjeli na sasvim neobičan način. Spojila ih je njegova prijateljica koja je u to vrijeme živjela u Tunisu i s Wafom radila u tamošnjoj banci. Žalio joj se kako je razočaran u domaće cure i zamolio da mu tamo nađe neku djevojku. A onda mu je ona istog momenta pokazala Wafu i odmah kod njega izazvala burnu emociju.

- Dok smo pričali preko video poziva na mobitel moja je prijateljica u jednom trenutku okrenula mobitel i uzviknula "Evo Wafa". Kad sam je ugledao odmah sam shvatio da će biti moja. Ja sam glavni krivac što je doselila u Hrvatsku, priznaje Tomislav.

Wafa Jebri 1
GALERIJA
Kliknite za pregled


Odluka srca: ostaviti sve zbog ljubavi

Iako je Wafa u Tunisu imala obitelj, brojne prijatelje, siguran posao u banci, gdje je sa svoja dva završena fakulteta stalno napredovala u poslu, ljubav je bila jača, a želja da bude bliže Tomislavu prevagnula je da se doseli u Hrvatsku.

Prije njene odluke da za svoj budući život odabere "Lijepu našu" i "Najlipši grad na svitu" Wafa i Tomislav su tijekom godine dana uglavnom održavali vezu na daljinu s nekoliko njegovih posjeta njoj i njenog dolaska u Split.

Prije odluke da se vjenčaju mjesec je dana provela u njegovoj obitelji tijekom čega je upoznala obitelj Petrinović, ljude i grad. To joj je bio prvi dolazak u Hrvatsku i općenito prvi put u životu da je napustila Tunis. Prvi put je tada došla i u Europu. Jednom je iz Tunisa otišla u Maroko, no to je bilo zbog vize koju je trebala. Trenutno radi u Tomislavovoj firmi i autor je digitalnog sadržaja na Tik Toku.

- Između Tunisa i Hrvatske nema velike razlike. Tamo je ostala moja obitelj i brat. Sada je moja druga obitelj ovdje. Jako mi se sviđaju članovi moje nove obitelji koja me jako lijepo prihvatila i Split kao grad. Ovdje sam već stekla i prijatelje s kojima provodim vrijeme. U kući pomažem svekrvi u kuhanju i drugim poslovima.


Split kao dom, kultura kao bogatstvo

U Splitu joj se najviše sviđa klima, a potom i ljudi koji su, kako kaže, jednostavni i dragi, željni pomoći, veseli, otvoreni i pristupačni. Zbog svega se uopće ne osjeća kao strankinja, niti je ikada u gradu podno Marjana gledana poprijeko. Hrvatski jezik još nije svladala, probleme joj stvara gramatika. Već je prošla jedan tečaj, a sada ga uči u kontaktu sa ljudima i samostalno. Ipak najviše u svakodnevnom druženju sa svojom svekrvom s kojom komunicira na specijalnom jeziku upotrebljavajući čak ruke i noge.

- Split je predivno mjesto puno sunca, kristalno čistog mora, sa ljudima koji su uvijek veseli i spremni pomoći. Jako mi se sviđa stari dio grada i palača, a interesantna mi je vaša povijest i kultura. Prije dolaska u Hrvatsku živjela sam u gradu Tunisu, samo nekoliko metara od antičkog grada Kartage. I moja zemlja, a posebno grad je turistički tako da mi je lijepo u sezoni vidjeti mnoštvo turista po gradu.


Običaji, kuhinja i snovi za budućnost

Osim njene obitelji iz Tunisa joj najviše nedostaju prijatelji i običaji iako joj se u Splitu, kao muslimanci, jako dopao Božić kojeg rado provodi sa svojom hrvatskom obitelji. Priprema poklone, kiti bor, a uz to nije zaboravila ni svoje običaje, pa vrlo često zna kuhati svoju tradicionalnu kuhinju. Priprema, tažin, kus-kus, brik, mosli, uglavnom halal hranu koja ne sadrži svinjetinu, alkohol, krv i druge zabranjene sastojke. U njihovoj kuhinji se od mesa jede govedina, ovčetina, piletina i kozletina.

- Od hrvatske tradicionalne kuhinje najviše mi se sviđa sarma, povrtna juha i krempite. Vaša kuhinja je totalno drugačija od naše. Mi dosta koristimo razne svježe začine koji se rade u kući, hrana nam je ljuta, a za usporedbu je vaša ovdje lagana. Imamo brojne slastice.

Kroz vrijeme je u Splitu uspjela upoznati čak troje Tunižanina sa stalnom adresom, jednog koji se oženio za Splićanku i sada živi u blizini zgrade u kojoj Wafa stanuje s Tomislavom, te još jednu ženu i muškarca. Velika joj je želja da se u Splitu otvori tuniski restoran.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
3
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0