Sara je samo 25 godina postala doktorica medicine s prosjekom 5,0, osvaja nagrade i budućnost vidi u Hrvatskoj brinući se o najmlađima

asf
"Sport me naučio disciplini, vjera ravnoteži". Luka Cikojević - put od dječaka s nogometnih terena do predavača na hrvatskom sveučilištu
Pametna, sposobna, lijepa: Upoznajte trenericu plesa, Kaštelanku Katarinu Šimunović - dobitnicu dekanove i rektorove nagrade
Mlada Splićanka Ileana Žeravica briljirala na studiju kemije. Sada razvija znanstvenu karijeru u Italiji, a želja joj je vratiti se i raditi u Hrvatskoj
"Ovo nije samo karijera, ovo je poziv": Mate Kuko postao je jedno od najprepoznatljivijih lica splitske kineziologije, a njegov put inspiracija
https://www.dalmacijadanas.hr/studentica-gradevinarstva-koja-rusi-stereotipe-i-podize-buduce-mostove-hrvatske-od-gruda-do-splita-moj-put-je-pun-betona-ali-i-ljubavi-prema-graditeljstvu/
Moja reakcija na članak je...
0
0
0
0
0
0
0