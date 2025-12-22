Close Menu

Sara je samo 25 godina postala doktorica medicine s prosjekom 5,0, osvaja nagrade i budućnost vidi u Hrvatskoj brinući se o najmlađima

[NAJBOLJE IZ DALMACIJE] Mlada liječnica iz Kaštel Sućurca, dobitnica Dekanove i Rektorove nagrade, radi u Klinici za dječje bolesti Zagreb i sanja specijalizaciju, doktorat i ostanak u domovini

asf

"Sport me naučio disciplini, vjera ravnoteži". Luka Cikojević - put od dječaka s nogometnih terena do predavača na hrvatskom sveučilištu

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pametna, sposobna, lijepa: Upoznajte trenericu plesa, Kaštelanku Katarinu Šimunović - dobitnicu dekanove i rektorove nagrade

Mlada Splićanka Ileana Žeravica briljirala na studiju kemije. Sada razvija znanstvenu karijeru u Italiji, a želja joj je vratiti se i raditi u Hrvatskoj

"Ovo nije samo karijera, ovo je poziv": Mate Kuko postao je jedno od najprepoznatljivijih lica splitske kineziologije, a njegov put inspiracija

https://www.dalmacijadanas.hr/studentica-gradevinarstva-koja-rusi-stereotipe-i-podize-buduce-mostove-hrvatske-od-gruda-do-splita-moj-put-je-pun-betona-ali-i-ljubavi-prema-graditeljstvu/ 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0