Kambelovčanka Katarina je strast prema sportskom ribolovu dovela do titule inženjerke biologije i tehnologije mora. Trenerica je najmlađe državne ribolovne reprezentacije

Kambelovčanka Katarina Tvrdić studentica je Sveučilišnog odjela za studije mora, inženjerka biologije i tehnologije mora, a trenutno je na završnoj godini diplomskog studija Ekologija i zaštita mora.

Bilo joj je zanimljivo studirati, kaže, i to razdoblje pamti kao jedno od najljepših u životu. Imala je priliku upoznati mnogo novih prijatelja, ali i profesore koji su vrhunski stručnjaci u svom području. Studirala je ono što voli i što je uistinu zanima. Posebno joj je bila draga Opća mikrobiologija, te Mikrobiologije mora i zagađenih voda. Oduševljavalo je kako tako mali mikroorganizmi mogu uzrokovati velike probleme, ali istovremeno pružati i ogromne koristi.

Za svoju izvrsnost je nagrađena Rektorovom nagradom koja joj puno znači i daje joj snažan vjetar u leđa za budući trud i rad u obrazovanju i životu općenito. Najviši prosjek njenih ocjena tijekom studiranja je bio visokih 4,9. Plan joj je da već ove godine nastavi obrazovanje na poslijediplomskom, odnosno doktorskom studiju kako bi stekla dublje znanje i postala doktorica znanosti.

- U budućnosti se vidim u mikrobiološkom laboratoriju gdje ću sate i sate posvetiti istraživanju mikroorganizama koje ne možemo vidjeti golim okom. Upravo me taj izazov motivira. Želja da ih u potpunosti upoznam od njihove morfologije do utjecaja na druge organizme i morski okoliš. Trenutno ne radim, ali mi je želja po završetku diplomskog studija zaposliti se u mikrobiološkom laboratoriju kako bih u životu radila ono što volim.

Erasmus, znanstveni projekti i mentorska podrška

Kao najsvjetliji primjer studiranja navodi Erasmus razmjene kroz koje je upoznala nove kulture, ljude i znanstvenike. Posebno pamti rad u laboratoriju na projektu tijekom ljetnih praznika na čemu je zahvalna svom mentoru Marinu Ordulju.

Sportski ribolov kao životna strast

Osim studiranja Katarina se bavi i sportskim ribolovom na moru, sportom koji je, kaže danas, nažalost, manje poznat u odnosu na neke popularnije sportove. U ribolov je uveo djed Augustin, poznatiji nadimkom Rista, koji joj je u najranijem djetinjstvu „usadio“ ljubav prema tom sportu što traje do danas.

Tijekom godina se natjecala se na klupskim, županijskim, međužupanijskim, državnim i svjetskim prvenstvima i imala čast nastupati kao članica državne reprezentacije u kategorijama U-16 i U-21, u disciplinama štapom s obale i štapom iz brodice.

- Dugi niz godina djelujem u klubu kao trenerica u školi ribolova, gdje djecu i mlade nastojim učiti i približiti im ljepotu i čari tog sporta. Velika mi je čast biti i trenerica najmlađe državne reprezentacije kategorije U-16 štapom s obale. S izbornikom i ekipom početkom listopada putujemo na Svjetsko prvenstvo u Italiju. Uz to sam i predsjednica Komisije za promidžbu sportskog ribolova i rad s mladima, koja je tijelo Hrvatskog saveza za športski ribolov na moru.

Putovanja, praksa i poruke mladima

S obzirom da uživa u upoznavanju svijeta oko sebe putuje gdje god može, a zahvaljujući sportu proputovala je gotovo cijelu obalu Hrvatske, te veliki dio Europe. Imala je priliku sudjelovati u BIP + Erasmus programu u poljskom gradu Gdynia što joj je bilo iznimno iskustvo. Uskoro je očekuje i Erasmus stručna praksa u Bremenu gdje će tri mjeseca provesti na Institutu Max Planck za mikrobiologiju mora.

U slobodno vrijeme čita knjige, druži se s obitelji i prijateljima, ali najviše vremena provodi na moru sa svojim najmlađim polaznicima škole ribolova Kluba športskih ribolovaca Nebojsija. Tamo je trenerica i djecu od najranije dobi, pa sve do 16. godine, uči o svijetu udičarenja. To joj je hobi i velika strast.

- Svima koji vole more ili ga žele bolje upoznati poručujem da upišu ovaj studij. Ovdje će saznati sve o moru i njegovim brojnim, još uvijek skrivenim tajnama. Možda ćete upravo vi biti ti koji će ih otkriti. Sve je moguće uz rad, trud i predanost. Također savjetujem da uče, volontiraju i iskoriste svaku priliku koja im se pruži.

I za kraj vlastima poručuje da bi mladima trebalo pružiti više prilika, osobito u pogledu plaća, jer mnogi mladi iz Hrvatske odlaze zbog niskih primanja dok su troškovi života visoki.