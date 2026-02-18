Posebna medicinska sestra KBC-a Split - rasturala je na fakultetu, bila reprezentativka u taekwondou, obožava futsal: "Krivo mi je što se medicinskim sestrama ne vrednuje magisterij"

Odlična medicinska sestra, vrhunska sportašica i izvrsna studentica. Sve je to Marta Župan, mlada djevojka iz Maslenice kod Zadra. Prvostupnica je sestrinstva i trenutno na četvrtoj godini Fakulteta zdravstvenih znanosti.



Među studentima će ostati zapamćena po tome što su joj u samo jednoj godini uručene čak dvije nagrade za izvrsnost, Rektorova i Pročelnikova. Jedna je od rijetkih kojoj su i grad Obrovac i općina Jasenice dali priznanje zbog iznimnih sportskih uspjeha.



Najviši prosjek ocjena tijekom studija iznosio joj je 4,9, a "ponijela" je i titulu studentice generacije. Stalno je zaposlena na Klinici za bolesti srca i krvnih žila KBC- a Split. Neizmjerno je sretna zbog toga jer joj je to uvijek bio željeni odjel i najdraža grana medicine.

- Imam sreću da mi je okruženje u kojem radim zdravo u svakom smislu. Zadovoljna sam jer mi je na poslu odlično. Radim već godinu i pol dana jer sam odmah po završetku studija dobila posao, pa sada uz njega paralelno i izvanredno studiram na diplomskom studiju.

Srce kao profesionalni izbor

Kroz život je uvijek imala potrebu pomagati ljudima, nekada čak i previše. Tvrdi da nema ljepšeg osjećaja od onoga kada si nekome nešto pomogao. Zato je i upisala Srednju medicinsku školu Ante Kuzmanića u Zadru.

Uvijek je voljela intenzivnu medicinu, konkretno kardiologiju, zbog čega je na predavanjima pozorno slušala svoje profesore kako bi što prije usvojila sva njihova znanja. Već na prvoj godini fakulteta je iz te katedre imala vježbe, a s obzirom da je prethodno bila profesionalna sportašica kardiologija joj je bila prirodan slijed za odabir onoga u čemu će se specijalizirati.

- S obzirom da nemam mira i ne mogu dugo sjediti, a srce mi je oduvijek bio najzanimljiviji ljudski organ, danas radim na Kardiologiji. I mogu reći da sam se nadala brzo dobiti posao s obzirom da globalno nedostaje medicinskih sestara. Dobro se nosim i s teškim situacijama koje znamo doživjeti na poslu.

Znanstveni rad i ambicije

Sa svojom mentoricom Dijanom Aranzom, već ima i napisan znanstveni članak, "Koronarne bolesti kod profesionalnih sportaša", što je posebno veseli jer, kaže, uvijek postoji prostor i za znanstveni rad. Zainteresirana je i za specijalizaciju iz kardiologije za medicinske sestre, te smatra važnim da se medicinske sestre školuju. Dodaje da je praksa na prvom mjestu, no i znanje je bitno.

Od taekwondoa do futsala

Priča nam kako je odrasla u Obrovcu gdje je u najranijoj dobi počela trenirati taekwondo u kojem je nastavila uživati i u srednjoj školi u Zadru, ali i nakon što se preselila u Splitu. Bila je reprezentativka U21 seniorske reprezentacije, nastupala na Europskom prvenstvu, te bila prvakinja države. Medalje ima u svim kategorijama. Nažalost, nakon operacije noge je morala prestati s treninzima.

- Dogodila mi se nova ljubav. Sasvim slučajno sam otkrila futsal. Trenutno igram u Prvoj hrvatskoj ženskoj malonogometnoj ligi. Članica sam i sveučilišne reprezentacije s kojom sam nastupala na državnim i Europskom prvenstvu. Do sada sam iz svih sportova koje sam trenirala i u kojima sam još uvijek aktivna na međunarodnim natjecanjima osvojila više od 40 medalja. Imam i sedam državnih medalja, a najznačajnije mi je osvojeno prvo mjesto u U21 državnom seniorskom prvenstvu. Uz to sam "vlasnica" crnog pojasa 2. DAN. Vjerujem da ću jednom upisati školu za trenera.

Izazovi mladih i svakodnevni balans

Kada je pitate kako istovremeno uspije biti vrhunska i nagrađivana studentica koja uz to još i radi nimalo lagan posao odgovorit će vam da je upravo sport izgradio kao discipliniranu osobu. To joj se od najranije dobi odrazilo u školi, pa sve do posla. Zato svima preporučuje da se bave sportom kojeg smatra bitnim za razvoj djeteta.

Zbog svoje skepse ne bi se usudila podići stambeni kredit iako ima siguran posao i kreditno je sposobna. Uvjerava da su današnji mladi u nezgodnoj poziciji. Cijene su ogromne, a stanovi su posebna priča. Upravo zato napuštaju zemlju jer sebi ne mogu priskrbiti najosnovnije, a to je krov nad glavom.

- Meni je trenutno isto teško. Ja sada živim u totalno novom gradu, moram živjeti kao podstanar i raditi, a uz sve to izvanredno i studiram. Sve to sama financiram. A cijene bez prestanka rastu. Iako je u mojoj struci siguran posao i solidna plaća mladi ljudi u drugim strukama imaju veće probleme. Zato mislim da bi država za početak trebala sufinancirati mlade ljude jer bi ih tako potakla da ostanu u svojoj zemlji. Unatoč svemu i dalje vjerujem da se u Hrvatskoj može uspjeti.

Napominje da joj je krivo što se ne vrednuje magisterij medicinskim sestrama, iako imaju kompetencije, ne priznaje im se zbog čega rade za manju plaću. To joj je totalno demotivirajuće.

Iako slobodnog vremena ima malo vozi biciklu u "svojoj oazi mira" Park šumi Marjan jer tamo blizu stanuje, a često s njom zna ići i na posao. Voli druženje s prijateljima, ispijanje kava, društvene igre, a često se "zaleti" u svoj kraj biti s obitelji.