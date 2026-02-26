Augustina Mirić, mlada agronomkinja s Brača: "Naši preci su stoljećima uspijevali opstati i prehranjivati svoje obitelji, vjerujem da i mi to možemo"

Inženjerka mediteranske poljoprivrede mlada Supetranka Augustina Mirić trenutno je na diplomskom studiju na Agromediteranskom fakultetu u Splitu.

Planira ostati živjeti na otoku, gdje je, kako kaže, sektor poljoprivrede od velike važnosti i nada se što prije pronaći posao u struci, te doprinositi razvoju i održivosti lokalne zajednice. Jedan poseban trenutak tijekom studija koji će joj uvijek ostati u sjećanju je bila sadnja svog prvog vinograda u sklopu fakulteta.

Jako je zadovoljna svojim odabirom i studiranjem na tom fakultetu, te posebno cijeni profesionalan pristup profesora kao i kolegijalno okruženje i ljude koje je upoznala tijekom studija. Drago joj je što se ponovno vraćaju vrijednosti koje su nekada bile zaboravljene i što agronomija opet dobiva zasluženu važnost. Tijekom studiranja je najviše znanja upijala na kolegijima Zaštite, Fitomedicine i Fitofarmacije.

Rektorova nagrada

- Dobitnica sam Rektorove nagrade koja za mene predstavlja veliku čast i potvrdu uloženog truda, rada i predanosti tijekom studija. Ta nagrada me dodatno motivira za daljnje usavršavanje i profesionalni razvoj, ali mi daje i poticaj da nastavim težiti izvrsnosti u svom daljnjem studiranju i radu.

Za sada ne razmišlja previše o tome gdje će je život odvesti, ali nastojat će se kontinuirano truditi, stjecati nova znanja i razvijati se u različitim područjima agronomije kako bi sutra bila što stručnija i bolja u svom poslu.

Život između studija i obiteljskog gospodarstva

Uz studij se povremeno bavi radom na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u čemu je njena obitelj već stoljećima. Pomaže ocu u radu u maslinicima, gdje stječe praktično iskustvo i dodatno razvija interes.

Slobodno vrijeme najčešće provodi u druženju s najbližima što joj predstavlja važan oblik opuštanja. Svjesna je i trenutne situacije u svijetu, Hrvatskoj i izazova s kojima se mladi suočavaju, no vjeruje da je moguće uspjeti uz trud, znanje i jasnu viziju. Upravo zato je odabrala studij koji smatra perspektivnim i važnim za budućnost.

Govoreći o mladima i njihovim odlascima iz zemlje Augustina vjeruje da ih je potrebno dodatno motivirati na ostanak, razvoj i rad u vlastitoj zemlji kako bi se dugoročno jačala neovisnost i samodostatnost, osobito u područjima poput poljoprivrede i proizvodnje hrane.

Ona bi ukoliko bude u mogućnosti voljela nastaviti svoje obrazovanje i dodatno se usavršavati. Budućim studentima poručuje da uče, druže se i uživaju u studentskim danima, te dodaje da ako se studij dobro isplanira moguće je maksimalno iskoristiti sve što nudi i iz njega izvući najbolje.

- Ako su naši preci stoljećima uspijevali opstati i prehranjivati svoje obitelji, vjerujem da i mi danas, uz trud, znanje i prilagodbu, možemo uspješno razvijati svoje poljoprivredne i stručne vještine te doprinijeti održivom razvoju naše zajednice.

Augustina svake godine voli otputovati negdje, pa je tako do sada sam imala priliku posjetiti Barcelonu, Amsterdam, Pariz te Dubai i Abu Dhabi, što joj pruža veliko zadovoljstvo i nova iskustva. Uvijek voli upoznavati nove kulture i običaje, ali se jednako rado vraća "doma".

Vlastima na kraju poručuje da se pri donošenju odluka i kreiranju politika vode načelom da na mladima svijet ostaje.