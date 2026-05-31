Kaos nakon PSG-ova trijumfa: Više od 400 uhićenih, policija koristila suzavac

Slavlje navijača Paris Saint-Germaina nakon osvajanja Lige prvaka pretvorilo se u kaos na ulicama Pariza i drugih francuskih gradova. Sukobi između izgrednika i policije rezultirali su s više od 400 uhićenja, a ozlijeđeno je nekoliko policajaca.

Tisuće pripadnika policije bile su raspoređene diljem glavnog grada kako bi spriječile nerede tijekom proslave velikog europskog uspjeha PSG-a. Unatoč tome, u središtu Pariza zabilježeni su brojni incidenti, uključujući paljenje baklji i vatrometa, uništavanje imovine te sukobe s policijom, koja je na pojedinim lokacijama upotrijebila suzavac.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju zapaljene električne bicikle, razbijene izloge trgovina i velike skupine navijača na aveniji Champs-Élysées. Sukobi su izbili i ranije tijekom dana, dok su tisuće navijača finale pratile na velikim ekranima na stadionu Parc des Princes.

Prema podacima francuskog ministarstva unutarnjih poslova, tijekom noći uhićeno je 416 osoba, od čega 280 u Parizu. Oštećeno je šest vozila, dva poslovna objekta i jedno autobusno stajalište, dok je ozlijeđeno sedam policajaca.

Ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez osudio je nasilje nazvavši ga "apsolutno neprihvatljivim".

Na nerede je reagirala i čelnica francuske desnice Marine Le Pen, koja je poručila da se "samo u Francuskoj pobjeda nogometnog kluba pretvara u nerede" te ustvrdila da se mnogi građani tijekom takvih proslava osjećaju nesigurno.

Unatoč incidentima, za danas je predviđena velika pobjednička parada nogometaša PSG-a kod Eiffelova tornja, kao i prijem kod francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.

Ovo je druga godina zaredom da veliko slavlje PSG-a prati nasilje. Tijekom prošlogodišnjih proslava poginule su dvije osobe, među njima i 17-godišnji mladić.