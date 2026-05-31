Stigla potvrda: Hajdukov dragulj putuje na Mundijal

Niko Sigur našao se na popisu kanadske reprezentacije za predstojeće Svjetsko prvenstvo, čime je potvrđen njegov status jednog od važnijih igrača u momčadi izbornika Jesseja Marscha. Hajduk će tako gotovo sigurno imati svog predstavnika na najvećoj nogometnoj smotri, a vrlo vjerojatno i jedinog.

Mladi branič, koji može igrati i u veznom redu, još je prije dvije godine nastupao za mladu hrvatsku reprezentaciju te bio dio generacije koja je igrala Europsko prvenstvo do 21 godine. Spominjao se i kao potencijalni kandidat za seniorsku reprezentaciju Hrvatske, no u ljeto 2024. odlučio je prihvatiti poziv Kanade, zemlje u kojoj je odrastao i započeo nogometni put.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Bila mi je čast predstavljati Hrvatsku, koja je nogometna velesila i domovina moje obitelji, no s vremenom sam osjetio da želim predstavljati zemlju u kojoj sam odrastao i započeo nogometnu karijeru, Kanadu – rekao je tada Sigur.

Od debija u rujnu 2024. godine upisao je 17 nastupa i postigao dva pogotka za kanadsku reprezentaciju, a novi poziv za Svjetsko prvenstvo potvrđuje koliko je važan dio Marschove momčadi.

Istodobno, Sigurova budućnost jedna je od glavnih tema na Poljudu. Očekuje se da bi upravo ovog ljeta mogao ostvariti transfer u inozemstvo, a Hajduk se nada značajnoj zaradi od prodaje jednog od svojih najvrjednijih igrača.

Osim potencijalnog transfera, Bijeli će prihodovati i od njegova nastupa na Svjetskom prvenstvu. FIFA je za ovogodišnji turnir osigurala oko 305 milijuna eura za klubove čiji igrači sudjeluju na natjecanju, a konačan iznos koji će pripasti Hajduku ovisit će o broju Sigurovih nastupa i dosegu kanadske repreze