Jadran na Kantridi lovi finale: Bijač upozorava na opasno Primorje, pogled već i prema Marseilleu

Vaterpolisti Jadrana danas od 19 sati gostuju kod Primorja na Kantridi s jasnim ciljem – izboriti plasman u finale Prvenstva Hrvatske. Nakon uvjerljive pobjede 16:12 u prvoj utakmici polufinalne serije, odigranoj prošle srijede na Zvončacu, splitska momčad nalazi se na korak od nove završnice domaćeg prvenstva. Polufinalna serija igra se na dvije ostvarene pobjede.

Iako konačan rezultat sugerira neizvjestan susret, Jadran je veći dio prve utakmice imao potpunu kontrolu. Momčad trenera Jure Marelje od početka je nametnula svoj ritam i nakon treće četvrtine vodila čak osam pogodaka razlike (15:7). Tek u završnici Riječani su uspjeli ublažiti poraz.

Vratar Jadrana Marko Bijač uoči uzvrata poziva na maksimalan oprez.

– Unatoč tome što smo kontrolirali rezultat od početka do kraja susreta na Zvončacu, Primorje je pokazalo da je iznimno opasna momčad. Pred kraj utakmice približili su nam se i to nam je ozbiljno upozorenje. Čim malo popustite, odmah vas kazne. Riječ je o vrlo mladoj i poletnoj ekipi koja je tijekom sezone zadavala probleme svim favoritima, pa tako i nama. Sigurno nas očekuje teža utakmica, a cilj nam je završiti seriju već u Rijeci – poručio je Bijač.

Mogući prolazak u finale donio bi Splićanima dodatno vrijeme za pripremu jednog od najvažnijih susreta sezone. Naime, već 6. lipnja na Zvončac stiže Marseille na uzvratnu utakmicu finala Eurokupa. Susret počinje u 20:15 sati, a interes navijača za europski spektakl iznimno je velik.

Ljubitelji vaterpola dvoboj Primorja i Jadrana moći će pratiti u izravnom prijenosu na kanalu Zona Sport TV.