Učitelji alarmiraju: Djeca više ne znaju ni vezati cipele, a problem je puno dublji

Brojni učitelji i profesori sve češće upozoravaju na zabrinjavajući pad osnovnih životnih i školskih vještina među djecom i mladima. U anonimnim svjedočanstvima za BuzzFeed navode kako učenici danas često ne znaju stvari koje su se nekad podrazumijevale – od vezivanja cipela i čitanja analognog sata do pisanja punih rečenica i osnovnih matematičkih operacija.

Prema njihovim riječima, problem je vidljiv već u vrtićkoj dobi. Neka djeca ne znaju imenovati osnovne boje, oblike, dijelove tijela ili domaće životinje, dok se pojedini predškolci ne znaju ni samostalno hraniti. Učitelji osnovnih škola ističu da učenici često ne razlikuju lijevu i desnu stranu, ne znaju koristiti jednostavne predmete poput ljepila ili ne razumiju kako funkcionira analogni sat.

Osim životnih navika, sve je izraženiji pad čitalačkih i matematičkih vještina. Nastavnici tvrde da učenici brzo odustaju od čitanja, teško sastavljaju smislenije tekstove te imaju ozbiljne poteškoće s razlomcima, decimalama i postocima. Neki profesori navode da su standardi znanja znatno niži nego prije dvadesetak godina.

Slični problemi prisutni su i na fakultetima. Profesori upozoravaju na nedostatak interesa za učenje, sve veće oslanjanje na umjetnu inteligenciju pri izradi zadataka te iznenađujuće nisku razinu digitalne pismenosti. Pojedini studenti, tvrde, ne znaju pronaći preuzetu datoteku na računalu ili spremiti internetsku stranicu kao PDF dokument.

Mnogi prosvjetni radnici uzroke vide u kombinaciji pretjerane uporabe tehnologije, promjena u odgoju djece, školskih politika koje smanjuju posljedice neuspjeha te posljedica pandemije. Dio njih smatra da djeca sve rjeđe razvijaju samostalnost, upornost i osjećaj odgovornosti za vlastite obveze.