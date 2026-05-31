Liječnici upozoravaju: Jedna bolest puno je češća tijekom ljeta

Toplije vrijeme mnogima donosi piknike, roštilje i obroke na otvorenom, ali upravo tijekom ljetnih mjeseci raste i rizik od trovanja hranom. Stručnjaci upozoravaju da visoke temperature pogoduju razvoju bakterija, zbog čega se broj bolesti koje se prenose hranom značajno povećava.

Medicinska sestra Leslie A. Waid ističe da toplina stvara idealne uvjete za rast i preživljavanje bakterija poput E. coli, salmonele i kampilobaktera. Posebno su rizične namirnice lisnato povrće, nepasterizirani mliječni proizvodi, nedovoljno pečeno meso i gotovi mesni proizvodi.

Dodatni problem predstavljaju boravci na otvorenom. Liječnica Beth Oller upozorava da ljudi tijekom izleta i roštiljanja često nemaju pristup sapunu i vodi za pranje ruku, pribora i površina, što povećava mogućnost prijenosa bakterija sa sirovog mesa na drugu hranu.

Najčešći simptomi trovanja hranom uključuju mučninu, povraćanje, bolove u trbuhu i proljev. Mogu se javiti i glavobolja, bolovi u mišićima te izražen umor.

Prema riječima stručnjaka za probavno zdravlje Caseyja Carnella, simptomi bakterijskih i virusnih infekcija mogu se pojaviti već nakon nekoliko sati, ali i nekoliko dana nakon konzumacije kontaminirane hrane. Kod parazitskih infekcija simptomi se ponekad razvijaju tek nakon dva tjedna.

Liječnici savjetuju da se pomoć potraži u slučaju visoke temperature, krvavog proljeva ili povraćanja, nemogućnosti uzimanja tekućine te znakova teške dehidracije. Rizik se može smanjiti redovitim pranjem ruku, odvajanjem sirovog mesa od ostalih namirnica, temeljitom termičkom obradom hrane i njezinim pravilnim čuvanjem.