"Spreman sam i da zbog toga trebam otići na robiju": Ovo su riječi Marka Perkovića Thompsona o odluci Državnog inspektorata

Nakon što je Državni inspektorat potvrdio da pjevač Marko Perković Thompson mora ukloniti dva ilegalno izgrađena objekta na svom zemljištu u rodnim Čavoglavama, te naložio njihovo rušenje u roku od 90 dana, Thompson se službeno oglasio i dao svoj komentar na optužbe i nalaz inspekcije.

Njegovu Facebook objavu prenosimo u cijelosti:

- Ma sve je dobro, ne brinite. Ja to rješenje nisam dobio ali vjerojatno su mediji dobro obaviješteni.

To su nadstrešnica i montažno skladište koje mi je bilo potrebno radi stvari, alata te da se radnici mogu skloniti od kiše i sunca. Svakako sam ga nakon završetka obiteljske kuće namjeravao razmontirati i skloniti jer to montažno skladište nije ni bilo u planu da tu ostane.

Plan mi je bio odavno završiti planiranu obiteljsku kuću ali zbog obiteljske tragedije koja nam se dogodila, zaustavio sam sve radove i prolongirao sve do daljnjega.

Istina je da sam pogriješio i ispričavam se svima koje sam doveo u tako neugodnu situaciju. Nisam znao da će to ugroziti moje selo, općinu, županiju, priznajem pogriješio sam, zakon i pravila se moraju poštivati.

Volio bih doživjeti da se tako zakon primjenjuje i onda kada sam ja u pravu, da i tada stane na moju stranu, ali na moju žalost kada me zakon treba štititi tada se ne provodi.

No dobro, kaže jedna moja pjesma, ”Sve će nepravde jednom nestati, ostat će u pjesmi, u priči. Znaj da te ispod ovog neba narod tvoj ljubi, Domovina treba.”

Hvala svima, ovo me je potaklo da odmah krenem u izgradnju doma u Čavoglavama u kojima namjeravam živjeti ostatak svoga života.

Ispričavam se svima koje je taj moj montažni objekt ugrozio i svima kojima sam time nanio štetu i duševne boli.

Spreman sam snositi sve posljedice pa i one da me se zbog toga stavi na stup srama i da zbog toga trebam otići i na robiju, spreman sam i na to.

Ispričavam se pticama, vjevericama, zmijama i mravima što sam im oduzeo njihov komoditet i obećavam da ću im zasaditi duplo više grmlja, trave i šikare koja im je oduzeta.

Ispričavam se kiši, vjetru a i rosi kojima sam oduzeo tih dvjestotinjak kvadrata da se spuste na to velebno prostranstvo.

Ispričavam se suncu kojemu sam oduzeo pravo da baca sjaj i zrake na to mjesto, a i mjesecu jer sam mu zaklonio njegov zagarantirani prostor.

Na kraju ipak imamo svi sretan kraj. Nikome se ništa nije loše dogodilo. Svi su preživjeli, svi su dobili sve što su tražili, a dobio sam i ja jer nisam završio na robiji i nisu me zbog toga uništili niti ugasili. Mediji su dobili svoju zadovoljštinu, selo će dobiti nekoliko legalnih objekata, a mještani svoga sumještana koji ih voli i nikada neće iznevjeriti, koji će s njima živjeti i dalje dijeliti dobro i zlo.

Sve smo riješili, nema vise problema i od sada će svijet biti ljepši, bolji i pravedniji.

Vaš MPT - stoji u objavi na Facebooku.