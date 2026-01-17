VIDEO Publika se na Gripama raspametila na ovaj Thompsonov potez

Thompson večeras održava drugi koncert na splitskim Gripama.

Uslijedio je i jedan od najiščekivanijih trenutaka večeri – zabijanje mača, što je publiku doslovno raspametilo. Dvoranom su se prolomili uzvici oduševljenja, a atmosfera je u tom trenutku dodatno eskalirala.

S tribina su se zavijorile zastave i transparenti s imenima mjesta iz cijele Hrvatske i BiH – Ogulin, Cista Velika, Kupres, Široki Brijeg, Mostar samo su neka od imena koja su se mogla vidjeti, potvrđujući koliko je publika pristigla sa svih strana.

Ruke su bile visoko u zraku tijekom pjesme „Duh ratnika“, a nakon prizora s mačem publika se vidno dodatno zagrijala. Energija u dvorani bila je snažna i gotovo opipljiva, uz zajedničko pjevanje i skandiranje.

Poseban trenutak nastao je kada su tisuće glasova uglas zapjevale stihove: „Sve bih dao da je vidim, ponosnu i lijepu k’o u snovima“, stvarajući snažan zajednički zbor koji je još jednom potvrdio emotivnu povezanost publike s pjesmama i porukama koje ih prate.

Emocije su potpuno ponijele publiku tijekom pjesme Kletva kralja Zvonimira. Taj tekst čini se svi znaju i zdušno pjevaju.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj u prvom redu pjeva “E moj narode”.