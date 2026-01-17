Close Menu

VIDEO Publika se na Gripama raspametila na ovaj Thompsonov potez

Gripe vriju

Thompson večeras održava drugi koncert na splitskim Gripama. 

Pogledajte čime je Thompson počeo svoj drugi koncert na Gripama

Uslijedio je i jedan od najiščekivanijih trenutaka večeri – zabijanje mača, što je publiku doslovno raspametilo. Dvoranom su se prolomili uzvici oduševljenja, a atmosfera je u tom trenutku dodatno eskalirala.

S tribina su se zavijorile zastave i transparenti s imenima mjesta iz cijele Hrvatske i BiH – Ogulin, Cista Velika, Kupres, Široki Brijeg, Mostar samo su neka od imena koja su se mogla vidjeti, potvrđujući koliko je publika pristigla sa svih strana.

Ruke su bile visoko u zraku tijekom pjesme „Duh ratnika“, a nakon prizora s mačem publika se vidno dodatno zagrijala. Energija u dvorani bila je snažna i gotovo opipljiva, uz zajedničko pjevanje i skandiranje.

Poseban trenutak nastao je kada su tisuće glasova uglas zapjevale stihove: „Sve bih dao da je vidim, ponosnu i lijepu k’o u snovima“, stvarajući snažan zajednički zbor koji je još jednom potvrdio emotivnu povezanost publike s pjesmama i porukama koje ih prate.

Emocije su potpuno ponijele publiku tijekom pjesme Kletva kralja Zvonimira. Taj tekst čini se svi znaju i zdušno pjevaju.

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj u prvom redu pjeva “E moj narode”.

Miro Bulj pred dvoranom Gripe komentirao Daliju Orešković: 'Njoj se od dimnjačara čini da su ustaše'

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
2
Haha
0
Nice
2
What?
0
Laž
0
Sad
2
Mad
0