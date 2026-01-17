Miro Bulj pred dvoranom Gripe komentirao Daliju Orešković: 'Njoj se od dimnjačara čini da su ustaše'

Sinjski gradonačelnik Miro Bulj i večeras je na koncertu Marka Perkovića Thompsona u Splitu. Za Dalmaciju Danas komentirao je kako je bilo na sinoćnjem koncertu koji je napunio dvoranu do posljednjeg mjesta.

"Bilo je veličanstveno. Najviše mladosti, domoljublje, rodoljublje, obiteljske vrijednosti, tradicionalne vrijednosti, one vrijednosti koje trebamo štovati i gajiti i koje smo imali u Domovinskom ratu kad smo oslobodili Hrvatsku", kazao nam je.

Komentirao je izjavu saborske zastupnice Dalije Orešković da je koncert trebao biti prekinut nakon uzvika „ajmo ustaše“.

"Od dimnjačara se njima pričinja da su ustaše. Daliju Orešković komentirati je besmisleno, ona traži pozornost. To je jedan veličanstven koncert bio, a te priče o ustašama su postale ajme. Od dimnjačara se njoj pričinja da su ustaše", kaže Bulj.

Što je još rekao, pogledajte u našem videu.