Koja partija sudi Thompsonu i tko je od drame s njegovim koncertima imao najviše koristi?

Thompson je večeras na splitskim Gripama održao drugi koncert po redu, a u najavi su koncerti u Rijeci i Hercegovini. Kaos koji se oko Thompsona događao ljetos u hrvatskim medijima sada je, izgleda, misaona imenica - internet i algoritmi sve manje vole beskonačne rasprave o Čavoglavama, pozdravu "Za dom spremni", ustašama i partizanima.

Internet se umorio od Thompsona, ali političari i Thompsonovi fanovi izgleda - nisu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dalija Orešković se javlja svako malo, Plenković se došao slikati s njim...

Sinoć su Thompsonovi fanovi na Gripama uzvikivali "ajmo ustaše", pjevač je rekao da "Split treba iscjeljenje" (s čim se neironično slažemo op.a), a odmah potom počeli su se javljati političari iz lijevog i desnog spektra kao da su jedva dočekali.

Dalija Orešković odmah je rekla da je koncert trebao biti prekinut odmah nako povika "ajmo ustaše", a Ivana Marković javila se odmah potom i rekla da je takvo što neprihvaljivo u civiliziranoj državi. HDZ je još prije Hipodroma blagoslovio koncert dolaskom premijera...

Drame oko Thompsonovih nastupa traju još otkako su ljetos počele pripreme za njegov koncert na Hipodromu. Koncert je dobio veliki blagoslov HDZ-a i to tako što je Andrej Plenković došao na generalnu probu s djecom, rukovao se s Thompsonom i fotografirao se s njim.

"Kad zapjevam partija mi sudi", pjeva Thompson u nekoj od novih pjesama i već mjesecima se svi pametni ljudi pitaju koja točno partija sudi Thompsonu, koja ga to podržava i koja partija u Hrvatskoj oko drame koju pjevač stvara svojim koncertima ima najviše koristi.

Tomašević nije dozvolio drugi koncert u zagrebačkoj Areni

Anđelo Jurkas, hrvatski glazbeni kritičar, novinar i redatelj priprema dokumentarni film o Thompsonu i jedan je od najvećih kritičara pjevača u državi.

Zabrana drugog Thompsonovog koncerta nije izazvala masovne prosvjede i kaos kakav se mogao očekivati da se tako nešto dogodilo s Hipodromom ljetos. I Jurkas se slaže s tim.

"Apsolutno i fala prostom mužjačkom spolnom organu da je. Cca pola godine do 9 mjeseci silovanja prekasno doduše, ali po sistemu izmišljene opruge po kojem ako i o najdivnijoj stvari ili ljudima na svijetu tupiš svakodnevno bez ikakvog racionalnog razloga ta stvar ili ljudi postanu dosadni, naporni i neinteresantni", kaže Jurkas.

Podsjetimo, Thompson je nakon Hipodroma i nevjerojatne brojke od službenih 500 tisuća ljudi započeo turneju po Hrvatskoj, pa je nakon koncerta u Sinju zakupio arene u Zagrebu i Osijeku. No, zagrebačka vlast odbila je izdati dozvolu za drugi koncert.

Političari ne prestaju spominjati Thompsona. Tko je od svih događaja protekle godine imao najviše koristi?

Prema Anđelu Jurkasu, najveću korist od Thompsonova djelovanja protekle godine imali su prije svega njegovi poslovni partneri i svi koji su, kako kaže, profitirali na "preprodaji najjeftinijeg nacionalnog fejk-kiča pod krinkom domoljublja".

Riječ je, tvrdi, o modelu koji se oslanja na emocionalnu manipulaciju publikom i trivijalizaciju patriotizma, pretvorenog u robu za masovnu potrošnju.

Uz to, Jurkas proziva i političke zaštitnike takvog narativa, one koji, prema njegovu mišljenju, bez osobnog iskustva zazivaju militarizaciju društva i koketiraju s uvođenjem vojnih rješenja, predstavljajući državu kao projekt koji se građanima mora nametnuti silom.

Je li vam dosta rasprava o Thompsonu? Dosta mi je, prestanite svi

Ne, treba se razgovarati o ovome

Je li Tomašević protekle godine imao više koristi ili štete od Thomsona?

"Prije Hipodroma više štete, prije Arene više koristi. Kad se punker Tomek poigravao procjenjivanjem raspoloženja i 'disanja' prisutnih na Hipodromu kao potencijalne glasačke mase, tada mu je to očito nanosilo više štete nego koristi.

Sada, prije Arene, kad je nastupio kao svojevrsni domobranski "Car Tomislav" nasuprot Thompsonu ne zabranjujući mu nastup, nego uskraćujući dozvole u gradskim četvrtima za poruke koje se mogu tumačiti kao proustaške, što, naravno, ne znači da se koncert nije mogao održati u privatnom prostoru, tada je, paradoksalno, iz cijele situacije izašao s više koristi.

Posebno se to vidjelo u narativu o navodnim prijetnjama, kao i u trenutku kad je 2025. otkrio mobitel i čitao poruke i selfieje, gradeći sliku osobne ugroženosti. Dojam je bio snažno emotivan - gotovo kao da je na kraju nedostajala tek simbolična suza", smatra Jurkas.

Kako su zabrane utjecale na Thompsonovu popularnost?

Publika se u Hrvatskoj proteklih godina zaželjela Thompsona, a ljevica na vlasti u Zagrebu stalno je podgrijavala strasti oko koncerta dok je HDZ na sve načine blagoslivljao njegovo održavanje.

Thompson zbog privatnih problema nije nastupao dvije godine, a fanovi u Hrvatskoj bili su željni njegovih nastupa. Zabrane koncerata u nekim europskim zemljama i odbijanje izdavanje dozvole za pulsku Arenu u Thompsonovim su fanovima stvorile svojevrsni bunt.

"Zabrane su bazna ljudska psihologija ako ćeš od Adama, Eve, jabuke, i zmije koja ga je za srce ugrizla", zaključuje Anđelo Jurkas.