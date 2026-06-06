Nakon velikog finala slijedi fešta za sve: Na Visokoj nastupa Josip Ivančić

Organizatori pozivaju građane i goste na večer pjesme, druženja i dobre atmosfere nakon završetka jubilarnog Memorijalnog turnira "Krešimir Lozina"

Nakon finala 20. Memorijalnog jubilarnog nogometnog turnira "Krešimir Lozina", koje će se održati u subotu, 6. lipnja, u Visokoj slijedi veliko zajedničko druženje uz koncert Josipa Ivančića, pjevača kojeg mnogi nazivaju "princem dijaspore".

Posjetitelje očekuje večer ispunjena glazbom, zabavom i zajedništvom, a posebna je vijest da je za sve goste osiguran potpuno besplatan ulaz. Organizatori su otišli i korak dalje pa poručuju da su besplatni i hrana te piće, zbog čega se očekuje velik odaziv građana, sportskih prijatelja i gostiju iz cijele Dalmacije.

Ivančić, koji je široj publici poznat po hitu "Na kamenu rođen", pobrinut će se za glazbeni dio programa nakon sportskih uzbuđenja na terenu. Pjesma je tijekom godina stekla veliku popularnost među publikom te ostala jedan od njegovih najprepoznatljivijih glazbenih uradaka.

Početak koncerta predviđen je u 21:30 sati, a organizatori ističu da žele zahvaliti svim posjetiteljima na podršci turniru te im omogućiti ugodno druženje u opuštenoj atmosferi.

Stoga će završnica jubilarnog izdanja Memorijalnog turnira "Krešimir Lozina" biti mnogo više od sportskog događaja – pretvorit će se u veliku pučku feštu na kojoj su ulaz, hrana i piće besplatni za sve posjetitelje.