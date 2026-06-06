Ovo su zemlje s najvećim otporom prema masovnom turizmu, evo gdje je Hrvatska na listi

Turizam je glavni izvor prihoda za mnoge zemlje članice Europske unije, ali je i sve više izvor nezadovoljstva za lokalne zajednice jer se stanovnici žale na nedostatak stanova i rastuće troškove.

Prema najnovijem istraživanju platforme za digitalnu zabavu JB.com, Španjolska, Italija i Francuska su tri europske zemlje u kojima je reakcija na masovni turizam najjača, piše Euronews.

Prema službenim podacima španjolskog Ministarstva turizma, u prva četiri mjeseca 2026. broj turista u Španjolskoj porastao je za 3,4%, a zemlja očekuje porast od 7,1% u broju putnika na dolaznim međunarodnim letovima ovog lipnja u usporedbi s prošlom godinom.

Cipar i Albanija najgostoljubiviji

Očekuje se da će Italija i Francuska također zabilježiti porast od 12% i 2,6% u lipnju u usporedbi s istim razdobljem 2025., prema bilješci za medije koju je objavilo španjolsko ministarstvo turizma.

S druge strane, Cipar i Albanija su najgostoljubiviji prema turistima u Europi, prema JB.com-u, bez dokumentiranih prosvjeda protiv turizma i minimalnim regulatornim pritiskom na putnike, prenosi N1.

Studija je analizirala intenzitet prosvjeda, medijsku pozornost, stope turističkih poreza i omjer posjetitelja i stanovnika u 30 zemalja diljem svijeta.

Zemlje EU s najjačim otporom protiv masovnog turizma

Prema podacima portala JB.com, na vrhu je Španjolska s maksimalnih 100 bodova. Slijedi Italija s 98 bodova, Francuska s 71 bodom. Grčka ima 67 bodova, a Portugal bod manje.

Nizozemska ima 48 bodova, Njemačka i Hrvatska po 37 bodova. Sllijede Austrija s 36, Češka s 25, Malta s 23 boda.

Zemlje s manje od 20 bodova su - Danska s 19, Irska ima 16, Mađarska i Belgija s 15. Na posljednjem je mjestu Cipar sa samo jednim bodom.

U kojim je gradovima zabilježeno najviše prosvjeda protiv turizma?

Španjolska, koja je na prvom mjestu među 30 analiziranih zemalja, zabilježila je prosvjede protiv turizma u više od 40 gradova diljem zemlje, od Barcelone do Kanarskih otoka.

Katalonija, sjeveroistočna regija u kojoj se nalazi Barcelona, ​​privukla je oko 20,1 milijun turista u 2025., što je 0,6% više nego u 2024. Slijede je Balearski otoci i Kanarski otoci.

U lipnju prošle godine prosvjednici su marširali kroz središte Barcelone noseći transparente na kojima je pisalo "Turizam ubija Barcelonu" i prskajući ljude vodenim pištoljima na turističkim mjestima.

Prosvjedovalo se i u Italiji - u Veneciji, Rimu, Firenci, Napulju i Milanu. Neki aktivisti su sabotirali kutije s ključevima koje koriste kratkoročni najmodavci kako bi pokazali svoje nezadovoljstvo nedostatkom pristupačnog smještaja za lokalno stanovništvo.

U nastojanju da se obuzda prekomjerni turizam, Venecija je ponovno uvela određene datume od petka do nedjelje u travnju, svibnju, lipnju i srpnju koji će oporezivati ​​jednodnevne izletnike.

U međuvremenu, Francuska je svjedočila nacionalnim prosvjedima u Marseilleu, Nici i Parizu, uz rastući aktivizam protiv kruzera, što odražava aktivni otpor stanovnika i na kopnu i na obalnim destinacijama.