FOTO Ljetni đir: Provjerili smo što se jutros nudilo na splitskom Pazaru

Kao i svako subotnje jutro, i ovaj vikend provjerili smo ponudu na splitskom Pazaru. Sunčano vrijeme privuklo je velik broj Splićana i turista na Pazar u potrazi za najboljim namirnicama. Kao i uvijek, ponuda je bogata, pa se sigurno može naći ponešto za svakoga.

U ponudi je širok izbor sezonskog voća i povrća. Tako se rajčice prodaju za oko 5 eura po kilogramu, dok su krastavci i krumpiri najčešće oko 3 eura. Blitva i limun dosežu oko 3,50 eura. Kapula i salata uglavnom su oko 3 eura po kilogramu.

Naranče se mogu pronaći po nešto povoljnijoj cijeni od oko 2,50 eura. Za breskve trebate izdvojiti između 5 i 8 eura po kilogramu, ovisno o tome gdje ih kupite. Jagoda ima za cijeno od 3,50 eura do 5 eura, dok se na pojedinim štandovima mogu naći i povoljnije varijante u manjim pakiranjima spremnim za konzumaciju „u hodu“.

Trešnje su posljednjih tjedana bile među skupljim proizvodima na Pazaru, no došlo je do promjene. Iako su se cijene kretale i do 10 eura po kilogramu, jutros ih se moglo naći i po 4 eura.

Čega je još bilo u ponudi jutros na Pazaru, pogledajte u galeriji.