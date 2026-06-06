ALARMANTNI PODACI Policija kontrolirala autobuse koji prevoze djecu: Utvrđeno 48 prekršaja u samo četiri sata!

U petak, 5. lipnja 2026. godine od 7 do 11 sati na području Policijske uprave zadarske, policijski su službenici proveli preventivno-represivnu akciju nadzora autobusa kojima se organizirano prevoze djeca, priopćila je PU zadarska.

Tijekom trajanja akcije pregledano je ukupno 33 autobusa te je poduzeto 48 represivnih mjera.

Policijski službenici prekršajno su sankcionirali:

- 17 prekršaja zbog tehničke neispravnosti vozila,

- 13 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojas,

- 5 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela,

- 4 prekršaja zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja,

- 1 prekršaj zbog nedostatka propisane opreme u vozilu te

- 8 prekršaja zbog neispunjavanja uvjeta koje moraju ispunjavati autobusi kojima se organizirano prevoze djeca.

U dva autobusa vozači su zatečeni u prekršajima iz Zakona o mobilnim radnicima i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu.

Na četiri kontrolirana autobusa za prijevoz djece utvrđeni su različiti opasni i veći tehnički nedostaci. Tri autobusa su upućena na izvanredni tehnički pregled, oduzete su im registarske pločica, isključeni su iz prometa i zabranjeno im je daljnje sudjelovanje u prometu. U svim slučajevima prekršajne prijave su podnesene protiv vozača, odgovorne osobe u pravnoj i pravne osobe.

I ovim putem koristimo priliku te još jednom pozivamo sve sudionike u cestovnom prometu da se pridržavaju prometnih propisa.