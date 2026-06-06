MEMORIJALNI TURNIR Mladi nogometaši na Mertojaku odat će počast postrojbama iz Domovinskog rata

U subotu, 6. lipnja 2026. godine, na nogometnom igralištu u Perivoju Majke Terezije održat će se 19. Memorijalni turnir “Andrija Bartulić – Toni”, u organizaciji Gradskog kotara Mertojak.

Turnir i ove godine nosi poruku zajedništva, domoljublja i poštovanja prema hrvatskim braniteljima. Posebnost ovog memorijala je u tome što će dječje nogometne ekipe nositi imena ratnih postrojbi koje su sudjelovale u obrani Hrvatske tijekom Domovinskog rata.

Ekipe će nastupati pod imenima HOS-a, 141. brigade, 72. bojne Vojne policije, 6. domobranske pukovnije, BAT-a, 4. gardijske brigade, 114. brigade i 40. inženjerijske bojne.

Organizatori ističu kako se na taj način najmlađi kroz sport, druženje i natjecanje povezuju s vrijednostima Domovinskog rata te odaju počast hrvatskim braniteljima i postrojbama koje su dale važan doprinos stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske.

Početak turnira predviđen je u 16.30 sati.

Iz Gradskog kotara Mertojak pozivaju građane, hrvatske branitelje, roditelje i prijatelje da dođu u Perivoj Majke Terezije, podrže mlade nogometaše i zajedno sudjeluju u očuvanju uspomene na hrvatske branitelje.