Trijumf domaće izvrsnosti: Dani Dalmatinskog pršuta i vina u Vrgorcu okupili vrhunske proizvođače i velik broj posjetitelja

Vrgorac je ovog vikenda ponovno središte vrhunskih autohtonih okusa i ljetnog hedonizma. Deveto izdanje Dana Dalmatinskog pršuta i vina okupilo je više od 50 izlagača, pretvorivši Vrgorac u nezaobilaznu europsku eno-gastro destinaciju koja ponosno slavi svoj tradicijski identitet. Jedini domaći sajam isključivo certificiranog pršuta privukao je mnogobrojne posjetitelje koji su u debelom hladu stoljetnog Gradskog parka uživali u degustacijama i bogatoj ponudi domaćih pršutara, vinara i OPG-ova te vrhunskom zabavnom programu.

Uz domaću zvijezdu – „Dalmatinski pršut“ – te „Drniški“ i „Istarski“, posjetitelji mogu kušati i globalno cijenjene delikatese poput talijanskog pršuta iz Parme te slovenskog „Kraškog pršuta“. Kako ističu stručnjaci, upravo je Vrgorac prirodno mjesto za ovakav festival jer spaja lidersku poziciju u proizvodnji ove zaštićene delicije s jednim od najvećih i najimpozantnijih vinogorja u Hrvatskoj, čija vina svake godine osvajaju sve višu razinu kvalitete. Posebno raduje što su gosti pokazali izniman interes za autohtone i očuvane stare sorte ovog kraja, poput zlatarice vrgorske, trnka i plavke.

Da je Vrgorac postao istinska prijestolnica pršuta, potvrđuje Darko Markotić, predsjednik Klastera hrvatskog pršuta i član Uprave Mesne industrije Braća Pivac. Uz izniman ponos što je ova manifestacija postala središnja fešta za zaštićeni Dalmatinski pršut, naglasio je kako je glavni cilj festivala širenje vidika potrošača kroz upoznavanje s europskim standardima i vrhunskim okusima.

Podrška izvrsnosti domaće proizvodnje stigla je od Željke Gudelj Velage, izaslanice potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede. Istaknula je kako je Dalmatinski pršut jedan od svega 52 hrvatska proizvoda zaštićena visokom oznakom zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije, što zahtijeva očuvanje strogih standarda od nelojalne konkurencije. Najavila je i nove financijske instrumente s otpisom dijela glavnice koji će lokalnim proizvođačima dodatno pomoći u modernizaciji i primjeni inovacija u poslovanju.

Prvi čovjek Vrgorca, gradonačelnik Mile Herceg, uputio je emotivnu zahvalu svim posjetiteljima, izlagačima i partnerima koji godinama grade ovu priču. Izrazio je zadovoljstvo što prekrasan Gradski park nudi idealnu kulisu za uživanje u "dobroj kapljici i finoj feti pršuta", naglasivši da se već kuju planovi za jubilarnu, desetu obljetnicu iduće godine, koja će donijeti pravi spektakl.

„Manifestacija je postala kruna rada lokalnih obitelji i dokaz da čuvanje vlastitih korijena donosi vrhunske rezultate. Posebno je vidljiv napredak vrgorskog vinogorja koje je danas nadaleko prepoznatljivo, kako po impozantnom broju čokota i iznimnoj kvaliteti, tako i po uređenom krajoliku s biciklističkim stazama i modernim kušaonicama“, naglasila je Željka Opačak, direktorica Turističke zajednice grada Vrgorca, ne skrivajući zadovoljstvo što je ova manifestacija dostigla respektabilnu međunarodnu razinu.

Manifestacija se nastavlja u subotu, a uz bogat izložbeni dio, posjetitelji mogu uživati u atraktivnim prezentacijama i tradicionalnim natjecanjima u preciznom rezanju pršuta, kao i u nastupu Petra Graše. Dani Dalmatinskog pršuta i vina još su jednom dokazali da se gastronomska budućnost Dalmacije gradi na savršenom balansu tradicije, ustrajnog rada i vrhunske zabave.