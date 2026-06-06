Veliki skandal trese njemačku vojsku: Broj osumnjičenih vojnika porastao na 59

Broj pripadnika njemačke vojske (Bundeswehr) osumnjičenih u skandalu koji uključuje seksualno neprimjereno ponašanje, zlouporabu droga i ekstremističke aktivnosti među padobranskim postrojbama porastao je na 59. Protiv velikog broja osumnjičenih već se vode disciplinski i kazneni postupci.

Glasnogovornica Njemačke kopnene vojske izjavila je kako akcijski plan uveden nakon otkrivanja spornih događaja uživa „visoku razinu prihvaćenosti” unutar zračno-desantnih snaga. Dodala je da je sveobuhvatna evaluacija poduzetih mjera predviđena za kraj 2026. godine, piše Fenix magazin.

Skandal je izašao na vidjelo nakon što su prijave upućene tadašnjoj povjerenici Bundestaga za oružane snage, Evi Högl iz Socijaldemokratske stranke Njemačke (SPD). Prema dosadašnjim rezultatima istrage, prvotno je identificirano 55 osumnjičenih pripadnika 26. padobranske pukovnije sa sjedištem u Zweibrückenu, u saveznoj zemlji Porajnje-Falačka.

Jedan od najvećih skandala u novijoj povijesti Bundeswehra

Prema podatcima koje je iznijela glasnogovornica vojske, u 18 slučajeva već su izrečene disciplinske mjere. U dodatna 24 slučaja vojno-disciplinsko tužiteljstvo pri Diviziji brzih snaga pokrenulo je preliminarne disciplinske istrage, dok je pet slučajeva upućeno na sudske disciplinske postupke.

Istodobno je 20 predmeta proslijeđeno državnom odvjetništvu radi mogućeg kaznenog progona. U 17 slučajeva vojnicima je zabranjeno obavljanje službe, a od ukupno 21 pokrenutog postupka za otpust iz vojske, njih 16 već je provedeno. Preostali postupci još su u tijeku.

Njemačko Ministarstvo obrane suočava se s ozbiljnim izazovom obnove povjerenja u elitne padobranske postrojbe, dok istrage i disciplinski procesi nastavljaju otkrivati razmjere jednog od najvećih skandala u novijoj povijesti Bundeswehra.