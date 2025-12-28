Tomašević se oglasio nakon što je Thompson sinoć pozvao na njegovo rušenje

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević oglasio se nakon što je Marko Perković Thompson sinoć tijekom koncerta pozvao publiku da ga se smijeni na redovnim ili izvanrednim izborima.

U svojoj poruci Tomašević je istaknuo da je dva puta izabran na demokratskim izborima te da mandat za vođenje Zagreba crpi isključivo iz volje građana.

„Dva puta sam na demokratskim izborima izabran za gradonačelnika Zagreba. Mandat i povjerenje da vodim ovaj grad dali su mi građani Zagreba“, poručio je.

Dodao je da će svoj posao nastaviti obavljati savjesno i odgovorno dokle god ima povjerenje Zagrepčana, neovisno o pritiscima.

„Dokle god imam povjerenje Zagrepčana radit ću ovaj posao savjesno i odgovorno i donosit ću odluke koje smatram ispravnima bez obzira na pritiske“, naveo je Tomašević.