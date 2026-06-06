Policija istražuje incidente: Napadnuti Brazilci, Kolumbijcu ukradeni novac i mobitel

Zagrebačka policija istražuje dva odvojena incidenta u kojima su u četvrtak napadnuti strani državljani.

Prvi slučaj dogodio se oko 2.30 sati na Medveščaku, u Ulici kneza Borne. Prema policijskim informacijama, dvojica nepoznatih počinitelja su uporabom tjelesne snage počinila razbojništvo nad 26-godišnjim državljaninom Kolumbije.

Napadači su mu otuđili novac, mobitel i torbicu, a materijalna šteta procjenjuje se na nekoliko tisuća eura. Muškarcu je pružena liječnička pomoć te je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.

Policija je izvijestila i da je oštećeni, zbog sumnje u nezakonit boravak u Republici Hrvatskoj, uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

Drugi incident dogodio se istoga dana oko 13 sati na Trešnjevci, na Horvaćanskoj cesti, u tramvaju. Nepoznati počinitelj verbalno je i tjelesno napao dvojicu državljana Brazila koji imaju reguliran status u Republici Hrvatskoj, nakon čega je pobjegao.

U tom slučaju ozlijeđenih osoba nije bilo.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.