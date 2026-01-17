Dalija Orešković: "Nakon 'ajmo, ustaše' koncert je trebao biti prekinut"

Na prepunim Gripama u petak navečer održan je prvi od dva najavljena splitska koncerta Marka Perkovića Thompsona.

Među onima koji su koncert oštro komentirali bila je i političarka Dalija Orešković, koja je u svojoj objavi upozorila na, kako navodi, svjesno poistovjećivanje domoljublja s ustaškom ideologijom.

„Nisu oni ustaše. Oni samo žele da se hrvatstvo identificira s ustašama. Kao što je to i Ante Pavelić htio“, poručila je Orešković, dodajući kako je koncert, prema njezinu mišljenju, trebao biti prekinut nakon uzvika „ajmo ustaše“, a svaki sljedeći otkazan bez obzira na ugovorne obveze.

Posebno se osvrnula na izostanak reakcije vlasti, prozivajući premijera Andrej Plenković i njegov stav o protivljenju zabranama. „Kao i svi koji su za koju šaku Judinih škuda spremni ići ustaškim stopama“, navela je Orešković, aludirajući na političku odgovornost za toleriranje takvih događaja.

U svojoj kritici dotaknula se i odnosa Katoličke Crkve prema koncertima. „‘Hvaljen Isus i Marija’, pozdravio je Thompson svoje ustaše. Umjesto osude, Crkva ga u ovakvom koncertnom hodočašću podupire“, istaknula je, podsjetivši i na ranije poruke s misnih slavlja upućene kritičarima proustaške propagande.

Orešković tvrdi kako institucije zatvaraju oči pred, kako kaže, „dvoranama punim ustaša“, uz obrazloženje da se ne radi o fašističkoj propagandi, već o narodnom izričaju. Pritom je problematizirala i simboliku broja na majici koju Thompson nosi, navodeći da se povezuje sa Zvonkom Bušićem i emigrantskim krugovima vezanima uz ustaški pokret.

„Nije bitno čiji sin, čiji suprug, čiji tata. Bitno je da se mladi Hrvati uče da se tako voli domovina“, poručila je Orešković, upozoravajući na poruke koje se, prema njezinu mišljenju, šalju mlađim generacijama.

Mediji su koncert opisali kao nizanje hitova pred oduševljenom publikom, dok se, kako ironično primjećuje Orešković, već očekuju uobičajene izjave iz vrha vlasti – da je atmosfera bila „spektakularna“ i da je sve prošlo bez incidenta, kao i poruke da oporba „hiperventilira jer nema drugih tema“.

Svoju poruku zaključila je kratko: „Dobrodošli u novo normalno.“