Ivanišević pod izvidima DORH-a zbog sumnje na utaju 1,2 milijuna eura poreza

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu provodi izvide u predmetu koji se odnosi na Gorana Ivaniševića, objavio je Nacional. Prema pisanju tog tjednika, riječ je o prijavi koju je protiv proslavljenog tenisača još u studenome 2024. podnijela njegova bivša supruga Tatjana Dragović, a u kojoj se spominje sumnja na utaju oko 1,2 milijuna eura poreza.

Nacional navodi da je DORH službeno potvrdio kako je predmet u radu, ali i da su izvidi, sukladno zakonu, tajni:

"Nastavno na Vaš upit, možemo odgovoriti da Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu ima u radu predmet na koji se Vaš upit odnosi. U navedenom predmetu u tijeku je provođenje izvida, koji su sukladno zakonskim odredbama tajni. U predmetu je punomoćnica podnositeljice prijave tražila obavijesti o poduzetim radnjama, a o provođenju izvida je obaviještena dopisom od 23. svibnja 2025. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, kao i u svakom drugom predmetu, odluku donosi nakon što se utvrde sve relevantne činjenice i prikupe svi potrebni dokazi dostatni za zaključak o postojanju osnovane sumnje u počinjenje prijavljenog kaznenog djela ili bilo kojeg drugog kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti."

Prijava se povezuje s novcem koji je stizao na zajednički račun u Monaku, a riječ je o uplatama povezanim s Ivaniševićevim trenerskim angažmanima.

Slučaj je dodatno došao u fokus nakon nepravomoćne presude u građanskom sporu koji je Ivanišević pokrenuo protiv Tatjane Dragović, tvrdeći da mu duguje 2,47 milijuna eura. Sud je odbio njegov tužbeni zahtjev, među ostalim i zato što financijsko vještačenje nije moglo biti provedeno jer nisu dostavljeni svi dokumenti koje je vještak smatrao potrebnima.

Nacional piše da je upravo nedostavljanje bankovnih izvoda jedno od ključnih pitanja u cijelom slučaju, jer bi se iz tih dokumenata moglo utvrditi kretanje novca i eventualne porezne obveze. Tatjana Dragović je DORH-u dostavila dokumentaciju i financijska vještačenja na kojima temelji svoju prijavu.

Ivaniševićev odvjetnik nije komentirao sadržaj prijave ni porezne navode, poručivši da se takve obavijesti daju isključivo nadležnim tijelima Republike Hrvatske.

Opširne detalje slučaja, uključujući dijelove sudske presude i navode iz prijave, objavio je Nacional.