Pogledajte čime je Thompson počeo svoj drugi koncert na Gripama

Večeras se u Splitu održava drugi koncert Marka Perkovića Thompsona, a dvorana Gripe ponovno je ispunjena do posljednjeg mjesta. Velik interes publike potvrdio je još jednom popularnost ovog izvođača, koji je i drugu večer zaredom okupio tisuće obožavatelja iz Splita i okolice, ali i drugih dijelova Hrvatske.

Thompson je koncert otvorio pjesmom „Ustani iz sjene“, što je publika dočekala glasnim pljeskom i pjevanjem uglas. Već od prvih taktova u dvorani se osjetila snažna energija, a atmosfera je bila na vrhuncu.

Nakon druge pjesme “Ravnoteža”, Thompson je pozdravio okupljene.

“Hvaljen Isus i Marija. Kako je lijepo doći tu opet nakon nekih putovanja i lijepih priča, i doći ih ispričati ovdje, u svoj grad”, rekao je Thompson.

“Sinoć je bilo predivno, uživali smo. A i večeras ste za poželjeti”, nastavio je.

Posebno je pozdravio branitelje i niihove obitelji.

“Došli ste iz raznih krajeva”, rekao je primijetivši zastave i transparente s imenima raznih hrvatskih mjesta i gradova, od glavnoga grada pa sve do Dubrovnika i Konavala na samom jugu zemlje.

Zahvalio je splitskom glazbenom menadžeru Ivici Bubalu na dolasku te mu poželio sve najbolje u karijeri i životu, a isto je tako pozdravio i kolege Giulijana, Dražena Zečića, Tihu Orlića, koji su također u publici.

Svima je poželio mir te nastavio s pjesmom Dolazak Hrvata.