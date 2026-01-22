Thompson u problemima: Inspektori otkrili 'sudbinu' njegovih građevina u Čavoglavama

Nakon priloga novinarke Danke Derifaj u emisiji Provjereno o dva ilegalno izgrađena objekta na česticama u vlasništvu pjevača Marka Perkovića Thompsona u Čavoglavama, Državni ispektorat je proveo inspekciju, a sada su stigli rezultati nadzora, piše Dnevnik.hr.

Građevine u Čavoglavama izgrađene na sedam katastarskih čestica - moraju biti ukonjene.

"Građevinska inspekcija Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor k.č. 1315/1, 1315/2, 1312/5, 1315/7, 1315/8, 1315/9 i 1315/10 k.o. Čavoglave. Inspekcijskim nadzorom utvrđene su povrede propisa iz područja građenja te je pokrenut upravni postupak u kojem je doneseno rješenje kojim se investitoru naređuje da u roku od 90 dana, od dana zaprimanja rješenja, postupi sukladno izreci rješenja, tj. ukloni bespravno izgrađene građevine na navedenim česticama", odgovorili su na upit Danke Derifaj iz Državnog ispektorata.