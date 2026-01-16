Thompson: "Zaista je lijepo doći u Split, u grad za koji si vezan i svirati glazbu koju voliš"

Večeras se u Splitu održava prvi koncert Marka Perkovića Thompsona. Gužve ispred dvorane Gripe počele su se stvarati već u kasnim poslijepodnevnim satima, a prvi veći priljev posjetitelja zabilježen je prije 18 sati.

Brojni obožavatelji stigli su ranije kako bi zauzeli što bolju poziciju u dvorani, čiji su se ulazi otvorili u 18 sati, a koncert je započeo u 20.30.

"Hvaljen Isus i Marija. Zaista je lijepo doći u Split, u grad za koji si vezan i svirati glazbu koju voliš. Počeli smo s Hipodroma u Sinju pa dvoranski koncerti preko Osijeka, Varaždina i Zadra u Split. Bilo je jako lijepo u svim gradovima i sad smo u srcu Hrvatske te učinimo ovu večer za pamćenje", rekao je Thompson.

Publika uzvikuje Spreman, vjeran domu svom zauvijek! Vijore se hrvatske zastave u publici.