Thompson zapjevao na Gripama. Publika u transu: "Spreman, vjeran"

Večeras se u Splitu održava prvi koncert Marka Perkovića Thompsona. Gužve ispred dvorane Gripe počele su se stvarati već u kasnim poslijepodnevnim satima, a prvi veći priljev posjetitelja zabilježen je prije 18 sati.

Brojni obožavatelji stigli su ranije kako bi zauzeli što bolju poziciju u dvorani, čiji su se ulazi otvorili u 18 sati, a koncert je započeo u 20.30.

20:42 - "Hvaljen Isus i Marija. Zaista je lijepo doći u Split, u grad za koji si vezan i svirati glazbu koju voliš. Počeli smo s Hipodroma u Sinju pa dvoranski koncerti preko Osijeka, Varaždina i Zadra u Split. Bilo je jako lijepo u svim gradovima i sad smo u srcu Hrvatske te učinimo ovu večer za pamćenje", rekao je Thompson.

Nakon toga krenula je pjesma "Dolazak Hrvata" koja je zapalila publiku.

20:40 - Na koncert je stigao i Miro Bulj. A rekviziti s hrvatskim motivima su preplavili gripe. Pogledajte.

20:30 - S kašnjenjem od pola sata turneja Hodočasnik započela je na splitskim Gripama. Publika uzvikuje Spreman, vjeran domu svom zauvijek! Vijore se hrvatske zastave u publici.

20:17 - Gripe viču 'Za dom spremni'

20:10 - Nestrpljivo se čeka početak koncerta.

19.45 - Koncert je zakazan za 20 sati, a dvorana je već pola sata prije početka bila gotovo u potpunosti ispunjena. Uoči izlaska izvođača s razglasa se puštaju njegove pjesme, dok su među publikom primjetni brojni mladi ogrnuti hrvatskim zastavama.

Ljudi još u redu čekaju da uđu u dvoranu.