FOTO Ovo je večerašnja moda na Thompsonovom koncertu na Gripama

Marko Perković Thompson večeras nastupa u dvorani Gripe, gdje će se s publikom ponovno susresti i sutra. Obožavatelji iz Splita i okolnih mjesta počeli su se okupljati ispred dvorane već nekoliko sati uoči početka koncerta, a kao i na većini njegovih nastupa, dolazak je bio popraćen snažnim domoljubnim obilježjima.

Večeras su se miješali različiti stilovi od klasičnih traper kombinacija i crnih outfita do jakni s oznakama, majica s porukama i beretki. Ipak, jedan detalj posebno se isticao i bio gotovo neizostavan: hrvatska zastava.

Dominantna boja večeri bila je crna, podjednako zastupljena među djevojkama i mladićima. Crne majice, jednostavne ili s natpisima, činile su osnovu većine kombinacija i služile kao neutralna pozadina za upečatljivije detalje poput zastava i oznaka.