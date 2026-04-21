Danas igra Hajduk

Hajduk danas od 18.45 sati igra protiv Osijeka na Poljudu utakmicu 31. kola SuperSport HNL.

"U posljednje vrijeme Osijek je skupio dosta bodova. Imaju kvalitetne igrače. Bit će teška utakmica. Osijek je opasan u tranziciji. Imaju kvalitetnih igrača. Mi možda nismo najbolja momčad, ali ako radimo ono što želimo možemo pobijediti svakoga. Ovisit će o nama, našem pristupu i intenzitetu", ovako je susret na konferenciji za medije održanoj u ponedjeljak najavio Hajdukov trener Gonzalo Garcia. Bijeli se uoči ovog susreta nalaze na drugom mjestu prvenstvene tablice, a u posljednjem kolu odigrali su 2:2 na gostovanju kod Slaven Belupa u Koprivnici.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Osijek kojeg vodi trener Tomislav Radotić i dalje drži pretposljednje mjesto prvenstvene tablice. U posljednjem kolu Osječani su s 2:0 poraženi od Varaždina na Opus Areni.

Trener Gonzalo Garcia u ovoj utakmici sigurno ne može računati na kapetana Marka Livaju koji je u Koprivnici dobio četvrti žuti karton. Također zbog ozljeda neće biti Filipa Krovinovića, Luke Hodaka, Marina Skelina i Ismaela Dialla.

Hajduk je slavio u sva tri ovosezonska ogleda s Osijekom istovjetnim rezultatom - 2:0. Glavni sudac utakmice je Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline, pomagat će mu Ivan Mihalj iz Velike Gorice i Bruno Geller iz Sv. Ivana Zeline, a četvrti sudac je Filip Dragašević iz Zagreba. VAR sudac je Mario Zebec iz Cestice, a asistent VAR suca Dario Kulušić iz Šibenika.