Puljak i Barbir: "Tražimo hitnu objavu svih financijskih podataka sportskih saveza"

„Tražimo hitnu objavu svih financijskih podataka pet krovnih sportskih organizacija — HOO-a, HPO-a, HSSG-a, HASS-a i HŠSS-a — u strojno čitljivom, javno dostupnom obliku, izmjenu Zakona o sportu koja će uvesti obveznu vanjsku reviziju za sve saveze koji primaju više od 100 tisuća eura javnih sredstava godišnje i uvođenje registra donacija javnih poduzeća sportskim savezima“, poručila je na konferenciji za medije saborska zastupnica Centra Marijana Puljak.

„Čujemo da su se uznemirili duhovi u raznim sportskim savezima, jer smo postavili seriju pitanja o poslovanju. Od ministra Tonča Glavine još prije 15 dana tražili smo sve financijske podatke u strojno čitljivom obliku, jer javni novac mora biti javno provjerljiv. Već sljedeći dan HOO je poslao dopis svim savezima, s mojim pitanjima. To nisu učinili ni policija ni DORH, što pokazuje koliko je sustav slab“, rekla je Puljak.

Koliki su razmjeri pljačke javnog novca u sportskim savezima, pojasnila je na primjeru životne zarade prosječnog građanina. „Prosječan radnik u Hrvatskoj zarađuje oko 1.200 eura neto. Za cijeli radni vijek skupi negdje oko milijun eura. U Hrvatskom skijaškom savezu nestalo je 30 milijuna eura. To je 30-ak radnih vijekova, samo u jednom savezu“, rekla je, napominjući da se ne radi o jednom savezu, nego o cijelom sustavu.

Kako je naglasila, HDZ je u zadnja tri desetljeća zauzeo svaku poru ovog društva, od čega nisu izuzeti ni sportski savezi. „To su politički savezi koji parazitiraju na trudu i uspjehu sportaša. Namješteni dužnosnici koji ne znaju ništa o sportu, ali jako dobro znaju kako funkcionira stranačka mreža raspodjele javnog novca. Sportaši zaslužuju bolje od toga“, rekla je Puljak.

Prema riječima zastupnika Damira Barbira, naši najveći sportaši bave se sportom od djetinjstva. „Ako u sportu imamo i najmanju sumnju na korupciju, onda problem nije samo novac nego poruka koju šaljemo djeci. Djecu učimo da rad, disciplina, odgovornost i fair play vrijede, a onda im odrasli pokazuju da se uspjeh može kupiti ili dogovoriti. I to oni koji su sa njima putovali, bili na natjecanju, bili njihovo uzori“, rekao je Barbir, zaključivši da je u formativnim godinama, kada se razvija karakter mladih ljudi, to najopasnija poruka.