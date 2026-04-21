Velika vatrogasno-spasilačka vježba u Solinu: Sudjeluju sve žurne službe i škole

Dana 24. travnja 2026. godine (petak) s početkom u 10:00 sati održat će se vatrogasno-spasilačka vježba na objektima Osnovne škole Kraljice Jelene i Dječjeg vrtića Izvor u Solinu.

U vježbi će sudjelovati sve sastavnice sustava civilne zaštite Grada Solina:

DVD Solin, DVD Vranjic, PVP INA Solin, HGSS stanica Split, Hrvatski Crveni križ – GDCK Solin, Hitna medicinska služba Solin, Policijska postaja Solin te Područni ured civilne zaštite Split.

Cilj vježbe je uvježbavanje i koordinacija rada žurnih službi, kao i prezentacija njihovih aktivnosti te edukacija šire zajednice.

S obzirom na opseg vježbe i sudjelovanje većeg broja službi, molimo građane za razumijevanje te ih unaprijed obavještavamo kako bi se izbjegla nepotrebna zabrinutost ili panika.

Jačanjem kapaciteta sustava civilne zaštite Grada Solina stvaramo bolje preduvjete za učinkovito djelovanje u slučaju izvanrednih situacija, uz želju da za takvim intervencijama ne bude potrebe.