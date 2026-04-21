Usluge splitske Čistoće idu prema velikom poskupljenju? Novi direktor poručio: "Sto posto bio bi nekakav minimum"

U splitskoj Čistoći održan je brifing za medije na kojem je novi direktor tvrtke Vlado Pehar predstavio trenutno stanje u tvrtki, ključne izazove u poslovanju, planirane mjere i reorganizacijske korake te prioritete u narednom razdoblju. Na brifingu je bilo riječi i o funkcioniranju komunalnog sustava, zbrinjavanju otpada te budućnosti Karepovca, a Pehar je odgovarao i na pitanja predstavnika medija.

Cilj brifinga bio je, kako je istaknuto, otvoreno i transparentno informiranje javnosti te uspostavljanje kvalitetne komunikacije s medijima o važnim temama vezanim uz rad Čistoće i sustav gospodarenja otpadom.

Karepovac ostaje najveći izazov

Govoreći o stanju u tvrtki i ključnim problemima, Pehar je poručio kako mu sektor komunalnih usluga nije potpuno nov, iako dosad nije radio u javnom sektoru. "Ovo mi nije nepoznat teren. Do sada nisam radio za tvrtke u javnom sektoru, više sam bio vezan uz privatni sektor. Najveći izazov u firmi je gospodarenje otpadom na Karepovcu", kazao je Pehar.

Dodao je kako, prema sadašnjim procjenama, Split u ovoj godini ne bi trebao doživjeti ozbiljniji poremećaj u zbrinjavanju otpada. "Smatramo da Split ove godine neće doživjeti nikakav napuljski scenarij. Imamo prostora da se otpad još uvijek deponira i to će sigurno trajati narednih devet do deset mjeseci", rekao je.

Pehar je istaknuo kako se u Čistoći razmatraju svi modeli gospodarenja otpadom kako bi sustav izdržao do uspostave centra u Lećevici, ali i upozorio da ni Lećevica neće biti potpuno rješenje. "O svemu razmišljamo i na sve načine osmišljavamo gospodarenje otpadom kako bismo dočekali Lećevicu, iako Lećevica nije kompletno rješenje. Ona je rješenje za 50 posto otpada na području Splitsko-dalmatinske županije, a i mi i svi ostali gradovi moramo razmisliti kako ćemo dalje raditi i kako ćemo zbrinjavati otpad", rekao je.

"Ne smijemo biti slijepo crijevo"

Direktor Čistoće upozorio je i na širi problem odnosa prema otpadu u županiji, poručivši kako Split i Splitsko-dalmatinska županija ne smiju postati prostor koji će skupo plaćati zbrinjavanje otpada izvan vlastitog područja.

"Mi u Splitsko-dalmatinskoj županiji ne smijemo biti slijepo crijevo kako bismo više plaćali račune da bi se otpad zbrinjavao negdje drugdje", rekao je Pehar, uputivši apel "savjesnim ljudima i gradskim vijećnicima".

Istaknuo je kako je nužno znatno ozbiljnije pristupiti odvajanju otpada jer je sadašnja stopa preniska. "Moramo ozbiljnije odvajati otpad. Mi smo na 25 posto odvajanja otpada, a stopa koju moramo postići je 50 posto", upozorio je.

Prema njegovim riječima, jedan od razloga slabijih rezultata je nedovoljno razvijen sustav. "Trenutno je stanje takvo da nemamo dovoljno dobar sustav odvajanja. Nedostaje nam digitalna podloga za odvajanje otpada. Moramo završiti neke projekte koji su započeli, a tu se posebno misli na polupodzemne spremnike", kazao je.

Gubici, rast broja zaposlenih i ulaganja

Pehar je rekao kako se ne želi vraćati unatrag niti ikoga optuživati, ali je upozorio da su određeni trendovi iz prethodnog razdoblja doveli tvrtku u tešku financijsku situaciju. "Ne želim se vraćati unatrag niti ikoga optuživati. U zadnje dvije godine imamo povećanje broja zaposlenih i to su sve uvjeti zbog kojih je sada firma u gubitku. Imamo ideju kako ćemo održati opstojnost firme", rekao je.

Precizirao je i dio podataka o zaposlenima i poslovanju. "Zaposleno je 70 novih ljudi u proteklom razdoblju", kazao je, dodajući da Čistoća danas ima ukupno 392 zaposlena "koja su primila plaću".

S druge strane, upozorio je i na opterećenje sustava bolovanjima i prekovremenim radom. "U ovoj godini imali smo 316 radnika koji su imali pola radnog vremena više, što znači da je značajan broj radnika stalno na bolovanju. Prosječna plaća koju radnik Čistoće dobije na bolovanju je oko 1.700 eura", rekao je Pehar.

Govoreći o poslovnim rezultatima, najavio je da će izvješće za 2025. godinu pokazati minus veći od milijun eura.

"Preko milijun eura u minusu bit će zaključeno s izvješćem za 2025. godinu", rekao je.

Poskupljenje kao "nužnost", a ne cilj

Pehar smatra da je korekcija cijena nužna kako bi se osigurala bolja usluga i potrebna infrastruktura, a ne kako bi se ostvario dodatni prihod.

"Smatram da je potrebno povećanje fiksnog dijela cijena. Nije cilj povećanja cijena da ubiremo dodatni prihod, nego da imamo bolju uslugu i infrastrukturu", poručio je. Dodao je kako su građanima prethodnih godina, po njegovu mišljenju, slane pogrešne poruke.

"Krive su poruke išle građanima zadnjih godina, a poruke su bile: odvajajte, bit će vam jeftinije. Da, ali mi smo stalno u nekakvim škarama visokih investicija", rekao je. Najavio je da će predložiti poskupljenje do ljeta, iako zasad ne želi izlaziti s konačnim brojkama.

"Predložit ću da se do ljeta predloži poskupljenje jer je to nužno, a licitirati ne mogu s brojevima. Sto posto bi bio nekakav minimum, po mojoj procjeni", kazao je. Naveo je i kako trenutačni fiksni dio cijene iznosi 3,98 eura.

Digitalizacija i spremnici među prioritetima

Direktor Čistoće više je puta naglasio da tvrtka mora prestati živjeti u raspravama o prošlosti i okrenuti se modernizaciji sustava. "Žao mi je što se često u firmi cijelo vrijeme vrtimo u prošlost, a ono što je bilo i kako se sakupljao otpad prije deset godina i sada, to uopće nije tema. Mi smo sada u poslu digitalizacije i racionalizacije kako bi se bolje i efikasnije zbrinjavao otpad", rekao je.

U tom kontekstu istaknuo je potrebu dovršetka već započetih projekata. "Moramo dovršiti projekte polupodzemnih spremnika, moramo sve digitalizirati i to su jako velika ulaganja. Sve se ranije prepustilo stihiji", kazao je.

Dodao je i da je na terenu nužno postaviti dodatne spremnike i ukloniti dio stare infrastrukture. "Trebamo postaviti još minimalno 70 do 80 polupodzemnih spremnika. Moramo maknuti brojne standardne stare kontejnere, a na nekim lokacijama to će biti izazov", rekao je.

Novi plan za Karepovac i bez odluka unaprijed

Govoreći o Karepovcu, Pehar je rekao da se postupa u skladu sa stručnim dokumentima te da se uskoro očekuje novi plan deponiranja. "Postupamo sukladno stručnim dokumentima, a uskoro ćemo dobiti novi plan deponiranja Karepovca. Stručne osobe morat će dati zadnju riječ. To je planska i projektna dokumentacija koju ćemo imati na raspolaganju kada je riječ o deponiranju i sanaciji Karepovca", kazao je. Pritom je naglasio da uprava neće donositi unaprijed ishitrene odluke.

"Mi nećemo unaprijed donijeti nikakve odluke. Odluku ćemo donijeti tek kada napismeno dobijemo crno na bijelo", poručio je.

Pehar smatra da se svijest građana o odvajanju otpada mijenja, ali presporo. "Mijenja se svijest ljudi, ali to je potrebno brže i više", rekao je.

Otkrio je i da je od Grada zatražio izgradnju još jednog reciklažnog dvorišta, uz apel građanima da koriste postojeće mogućnosti za zbrinjavanje glomaznog otpada. "Tražio sam od Grada da se izgradi još jedno reciklažno dvorište. Molim građane da iskoriste tu priliku da odvezu svoj glomazni otpad u reciklažno dvorište jer imaju pravo jednom godišnje to napraviti", kazao je.

Fokus na stabilnosti tvrtke

Na kraju je poručio kako unatoč problemima Čistoća i dalje obavlja velik broj operativnih poslova te odgovara na potrebe građana. "Mislim da imamo među jeftinijim uslugama u Hrvatskoj, a obavljamo velik broj operativnih poslova. Uvijek se naši radnici odazovu svim pozivima građana. Tako je do sada funkcioniralo i i dalje će funkcionirati. Mi smo odrađivali i usluge za koje do sada nikakve naknade nismo dobivali", rekao je.

Posebno je naglasio vrijednost radnika Čistoće. "Smatram da ovdje imamo jako puno vrijednih ljudi koji su tu za sve prigode za naše građane i rade za grad", rekao je.

Zaključio je jasnom porukom o smjeru u kojem želi voditi tvrtku. "Karepovac ne može trajati vječno. Fokus je od ove firme napraviti stabilnu firmu koja će biti na koristi građanima", zaključio je Pehar.