SERVE FOR GOOD: Split se ujedinjuje na donatorskom turniru za Udrugu Srce! Skuplja se za kupnju kombija

Split se priprema za sportski događaj s plemenitim potpisom. U subotu, 9. svibnja, novi padel tereni u Parku mladeži postat će središte donatorske akcije koja spaja najbrže rastući sport na svijetu i prikupljanje donacija za kupnju kombi vozila za Udrugu Srce.

Novi kilometri za Udrugu Srce

Udruga Srce već više od tri desetljeća neumorno brine o djeci i osobama s cerebralnom paralizom. Za njihove članove, adekvatan prijevoz nije samo tehničko pitanje, već ključna poveznica s društvom koja im omogućuje dolazak na terapije i druženja. Ovom donatorskom inicijativom, Splićani imaju priliku izravno utjecati na kvalitetu njihove svakodnevice i osigurati im prijeko potrebnu mobilnost.

Padel za sve – od rekreativaca do početnika

Turnir je osmišljen prvenstveno za amatere i rekreativce, a igra se u mješovitim parovima. Iako je bit ove donatorske priče u podršci onima u potrebi, a ne u samom natjecanju, najbolji parovi bit će nagrađeni medaljama i peharima.

Za sve one koji nikad nisu, ali bi htjeli isprobati ovaj sport - neka vaš prvi korak bude uz najbolje u državi! Iskoristite ekskluzivnu priliku i savladajte prve poteze uz mentorstvo aktualnih prvaka Hrvatske – Grge Dujmovića i Jerka Brkića. Osjetite igru pod vodstvom šampiona uz simboličnu donaciju koja će pomoći ostvarenju ovog cilja.

Zabavni program i donatorska lutrija

Čak i ako ne planirate uzeti reket u ruke, Park mladeži je 9. svibnja mjesto na kojem želite biti. Organizatori pripremaju bogat popratni program i brojna iznenađenja:

Dnevni afterparty: Za dobru atmosferu zadužen je DJ Antonio Milina.

Za dobru atmosferu zadužen je DJ Antonio Milina. Gastro kutak: biti će nešto za gricnut i osvježiti se hladnim pićem, što također ide u donaciju

biti će nešto za gricnut i osvježiti se hladnim pićem, što također ide u donaciju Motivacija za vašu donaciju: poklanjamo jedno nagradno putovanje 6 dana!

Prijavite se i podržite cilj

S obzirom na to da je broj ekipa ograničen, organizatori pozivaju sve zainteresirane da svoje mjesto rezerviraju što prije. Poziv vrijedi za sve – od tvrtki koje žele sudjelovati pod svojim brendom, do pojedinaca koji žele nastupiti parovima u turniru ili jednostavno podržati akciju svojim dolaskom – svaki donirani euro, bilo da sudjelujete u nekim aktivnostima ili za hranu ili piće ide za kupnju kombija.

"Naš je cilj okupiti ljude dobre volje, proslaviti sport i osigurati Udruzi Srce vozilo koje im život znači. Svaki vaš donatorski doprinos korak je bliže novom kombiju", poručuju organizatori.

Vidimo se 9. svibnja u Parku mladeži – neka vaše srce vodi igru!