ANKETA: Ovo je prosječna hrvatska plaća. Je li i vaša tolika?

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj za veljaču 2026. iznosila je 1.527 eura. U odnosu na siječanj, to je nominalni rast od 1,1 posto, dok je realno plaća porasla za 0,8 posto. Istodobno, prosječna mjesečna bruto plaća za veljaču iznosila je 2.139 eura, što je na mjesečnoj razini nominalno više za 1,2 posto, a realno za 0,9 posto.

Plaće rasle i na godišnjoj razini

Podaci pokazuju da su plaće nastavile rasti i u usporedbi s istim mjesecom prošle godine. Prosječna neto plaća za veljaču 2026. bila je nominalno viša za 7,8 posto, a realno za 3,9 posto u odnosu na veljaču 2025. Još izraženiji rast zabilježen je kod bruto plaća. Prosječna bruto plaća na godišnjoj je razini nominalno porasla za 8,9 posto, dok je realni rast iznosio 4,9 posto. Najviša prosječna neto plaća za veljaču 2026. isplaćena je u djelatnosti proizvodnje osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka, gdje je iznosila 4.281 euro.

S druge strane, najniža prosječna neto plaća zabilježena je u proizvodnji odjeće i iznosila je 988 eura.

Kad je riječ o bruto plaćama, situacija je slična. Najviša prosječna bruto plaća također je isplaćena u farmaceutskoj industriji, i to u iznosu od 6.884 eura, dok je najniža bruto plaća, 1.314 eura, zabilježena u djelatnosti proizvodnje odjeće. Medijalna neto plaća za veljaču 2026. iznosila je 1.282 eura. To znači da je polovica zaposlenih primila manje, a polovica više od tog iznosa. U odnosu na siječanj, medijalna neto plaća bila je niža za 1,7 posto, no na godišnjoj razini porasla je za 9,1 posto. Medijalna bruto plaća za veljaču iznosila je 1.750 eura. U odnosu na prethodni mjesec pala je za 2,2 posto, ali je u usporedbi s veljačom prošle godine porasla za 10,5 posto.

Prosjek raste, ali medijan otkriva realniju sliku

Iako prosječne plaće u Hrvatskoj nastavljaju rasti, razlika između prosječne i medijalne plaće pokazuje da velik broj radnika i dalje prima manje od službenog prosjeka. Dok prosječna neto plaća iznosi 1.527 eura, medijalna je osjetno niža i iznosi 1.282 eura, što upućuje na neujednačenu raspodjelu primanja među zaposlenima.

