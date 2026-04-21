Evo tko je uhićen u novoj akciji USKOK-a, sve je vezano uz manekena DiCaprija

Na zagrebačkom i istarskom području policija je po nalogu Uskoka uhitila dvije osobe koje dovodi u vezu sa skupinom ranije uhićenog Roberta DiCaprija osumnjičenog za nezakonitosti s nekretninama i pranje novca, piše Index.

Index neslužbeno doznaje da su danas uhićeni Stefano M., jedan od DiCapijevih suradnika, te Tomislav P. koji je izrađivao lažne papire.

Uskok je ne otkrivajući identitete izvijestio da se uhićenja i hitne dokazne radnje poput pretresa provode na području Zagreba i Istarske županije u odnosu na dvije osobe za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela prijevare i krivotvorenja isprava.

Uhićenja su povezana s istragom koju je Uskok pokrenuo 6. veljače zbog sumnje na malverzacije s nekretninama i pranje novca protiv šesteročlane skupine na čelu s DiCaprijem.

Uhićeni Stefano M. i Tomislav P.

Neslužbeni izvori kažu da su danas uhićeni Stefano M., jedan od DiCapijevih suradnika, te Tomislav P. koji je izrađivao lažne papire.

Vrijednost dodatnih nekretnina koje su oteli procijenjena je na oko 1.8 milijuna eura.

Podsjetimo, prije dva mjeseca pisalo se da je prijevarama s nekretninama napravljena šteta od gotovo pet milijuna eura.

Prema tome, ukupna šteta u ovom slučaju iznosi oko 6.8 milijuna eura.