Grad Makarska i KBC Split: U jednom danu pregledano više od 400 građana

U sklopu ovogodišnjeg Mjeseca zdravlja u Makarskoj, proteklog vikenda održan je Dan prevencije tumorskih bolesti, tijekom kojeg je u samo jednom danu pregledano više od 400 građana. Riječ je o jednoj od ključnih aktivnosti usmjerenih na rano otkrivanje bolesti i podizanje svijesti o važnosti preventivnih pregleda, koju Grad Makarska u suradnji s KBC-om Split organizira od 2022. godine.

Rezultati ovogodišnjih pregleda još jednom potvrđuju koliko je rana dijagnostika važna. Tijekom pregleda zabilježen je 1 suspektni melanom, 4 kožna tumora, 19 atipičnih nevusa, 3 intraoralna tumora, 2 bazocelularna karcinoma te 7 prekanceroznih lezija, uz šesnaest netumorskih promjena i stanja usne šupljine i grla. Svi pacijenti upućeni su na daljnju obradu.

U provedbi pregleda sudjelovalo je 16 medicinskih djelatnika KBC Split: iz Zavoda za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju, Klinike za bolesti uha, nosa i grla s kirurgijom glave i vrata te Klinike za kožne i spolne bolesti.

Grad Makarska zahvaljuje liječnicima i medicinskim sestrama KBC-a Split na stručnosti, predanosti i kontinuiranoj suradnji, kao i svim građanima koji su se odazvali preventivnim pregledima.

Ova suradnja još jednom potvrđuje važnost povezivanja lokalne zajednice i zdravstvenih institucija, s ciljem pravovremene zaštite zdravlja građana i dostupnosti specijalističkih pregleda.