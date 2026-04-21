FOTO Netko se našalio s praznim zidom na Firulama: "Oće bit Torca ili HOS?"

Na zidu na plaži Firule, gdje je nekada stajao mural posvećen Torcidi, osvanuo je novi grafit ispisan crnim sprejem koji je izazvao pažnju prolaznika.

Nakon što je prijašnji mural prebojan bijelom bojom, zasad nije poznato hoće li na toj lokaciji niknuti novi mural ni što bi na njemu eventualno trebalo pisati. Upravo je ta neizvjesnost, čini se, nekome poslužila kao inspiracija za svojevrsnu poruku s dozom ironije.

Na bijelo prebojanom zidu netko je ispisao poruku: "OĆE BIT TORCA ILI HOS?", očito aludirajući na učestale prijepore i simboliku koja se posljednjih godina veže uz murale, grafite i javni prostor u Splitu.

Podsjetimo, na tom se mjestu ranije nalazio mural Torcide, a njegovo prebojavanje otvorilo je pitanje hoće li zid ostati prazan ili će dobiti novi sadržaj.

Odgovor zasad nije poznat, no duhovita i provokativna intervencija nepoznatog autora pokazuje da ni prazan zid u Splitu ne može dugo ostati bez poruke.