Policija u Trogiru i Kaštelima provela veliku akciju: 123 prekršaja u jednom danu, motociklisti najčešće na udaru

Na području Trogira i Kaštela jučer, 20. travnja 2026.godine, provedena je ciljana aktivnost pojačanog nadzora sudionika prometa na cestama. U akciji koja je započela u podne, a završila u ponoć policijski službenici ove Uprave uz potporu Mobilne jedinice prometne policije sankcionirali su 123 prekršaja od čega se 53 prekršaja koja su počinili vozači motocikla i mopeda.

Osim kontrole poštivanja prometnih pravila i zakona, policijski službenici usmjerili su se i na kontrolu ispravnosti vozila kojima vozači sudjeluju u prometu.

Sankcionirana su 23 vozača jer su upravljali neregistriranim vozilom, 18 vozača koji su upravljali tehnički neispravnim vozilima, a osam vozila (od čega pet motocikala) je upućeno na izvanredan tehnički pregled. Sva vozila koja su upućena na izvanredni tehnički pregled isključena su iz daljnjeg prometovanja jer je utvrđeno da ne zadovoljavaju kriterije za sudjelovanje u prometu i dok ne otklone nedostatke ne mogu biti na cestama.

Čak osamnaest vozača motocikala i mopeda je kažnjeno jer nisu za vrijeme vožnje nosili kacigu ili je nisu nosili na ispravan način.

Tri vozača su kažnjena jer su upravljali vozilima prije stjecanja prava na upravljanje. Četvorica su upravljala vozilima pod utjecajem droga, a dvojica pod utjecajem alkohola. Svi su isključeni iz prometa, kažnjeni i izrečene su im privremene zabrane upravljanja vozilom.

Od ponavljača prometnih prekršaja koji će danas biti odvedeni na sud oduzeta su dva vozila i motocikl u sljedećim događajima:

u 14:40 sati, u Kaštel Starom, zaustavljen je vozač kojem je na snazi zabrana te mu je poništena vozačka dozvola zbog negativnih bodova.

u 17:50 sati, u mjestu Kaštel Novom zaustavljen vozač osobnog automobila koji je upravljao prije stjecanja prava na upravljanje.

u 21.30 sati u Kaštel Starom, Sv. Jurja zaustavljen motocikl kojim je upravljao vozač kojem je ukinuta vozačka dozvola zbog prikupljenih prekršajnih bodova i odbio je testiranje na droge. Također, motocikl je neregistriran.