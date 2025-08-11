Splitska policija izdala hitnu obavijest vozačima zbog požara: "Policijski službenici su još uvijek na punktu i ostat će na terenu..."

Požar koji je u noći s nedjelje na ponedjeljak izbio na području Jesenica izazvao je velike probleme u prometovanju Jadranskom magistralom. Vatra se u jednom trenutku približila obiteljskim kućama, zbog čega je promet na toj važnoj prometnici u potpunosti obustavljen.

Vatrogasci su odmah reagirali i krenuli u borbu s vatrenom stihijom, no jak vjetar i suhi uvjeti otežavali su gašenje. Na intervenciji je angažirano 147 vatrogasaca s 50 vozila, kao i zračne snage koje koriste četiri kanadera i dva Air Tractor zrakoplova.

Zbog opasnosti po sigurnost stanovnika i vozača, policija je odlučila zatvoriti promet na dionici magistrale koja prolazi kroz ugroženo područje.

Malo prije 14 sati, uoči standardnih gužvi od Stobreča prema Podstrani, oglasila se splitska policija.

- Zatvaranje dijela ceste D8 od Mutograsa do Omiša dodatno je utjecalo na ionako složenu prometnu situaciju na području Splita i okolice radi čega pozivamo vozače na dodatno strpljenje i pojačan oprez.

Vozače koji putuju u Omiš policijski službenici još uvijek usmjeravaju preko Žrnovnice, a vozači koji idu u Podstranu i stanovnici Podstrane propuštaju se cestom D8 do svojeg odredišta i svojih domova. Policijski službenici su još uvijek na punktu kod Stobreča i ostat će na terenu dok cesta D8 u cijelosti ne bude otvorena za promet.

Podsjećamo da se vozači iz Omiša preusmjeravaju na cestu preko Tugara.

Čim to bude moguće i kada se za to stvore uvjeti na terenu otvorit ćemo cestu D8 u punom profilu kako bi se stanje u prometu što prije normaliziralo - izvijestili su.

Zbog sigurnosti, iz ugroženih objekata izmješteno je pet do šest građana. Vatrogasci, ističe zapovjednik, i dalje nastavljaju sa sanacijom požarišta.

