Šest i pol sati na putu kući. Dalmatinke zapele na A1, Maslenica zatvorena: "Sada idemo prema Posedarju"

Javile su nam se čitateljice koje se iz Slovenije vraćaju u Dalmaciju i upozorile na vrlo otežano stanje u prometu. Kažu da su uvjeti na gotovo svim hrvatskim prometnicama, uključujući i autocestu A1, izuzetno teški zbog naglog zahlađenja i snijega koji pada u većem dijelu unutrašnjosti te mjestimice i u Dalmaciji.

Prema njihovim riječima, na Bosiljevu su bile oko 14:30, a do područja Maslenice putuju već šest i pol sati. Tamo su isključene s A1 jer je dionica zatvorena, nakon čega su preusmjerene na obilazni pravac te nastavile prema Posedarju.

"Na Bosiljevu smo bile oko 14:30. Vozimo se već šest i pol sati. Kod Maslenice je zatvoreno pa su nas isključili s A1 i poslali na obilaznicu. Sada idemo prema Posedarju i nadamo se uskoro stići kući", poručile su nam čitateljice.

U isto vrijeme, snijeg pada u većem dijelu zemlje, a na većini cesta vozi se u zimskim uvjetima. Mjestimice na kolnicima ima ugaženog ili razmočenog snijega, a zbog niskih temperatura moguća je i poledica. U tijeku je čišćenje i posipavanje, no na pojedinim dionicama vozi se usporeno zbog vozila zimske službe.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci, Istri i Dalmaciji te obratno, a prema Dalmaciji i iz Dalmacije mogu prometovati samo osobna vozila. U priobalju i Gorskom kotaru dodatne probleme stvara olujni vjetar pa su na snazi zabrane za pojedine skupine vozila.

Zimski uvjeti

Na autocesti A1 (Zagreb – Split – Dubrovnik) zbog orkanskog vjetra i mećave zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje. Obilazak za osobna vozila vodi preko Karina, Obrovca i Gračaca, dok za ostale skupine vozila nema alternativnih pravaca. Također, zimski su uvjeti od čvora Karlovac do čvora Rovanjska, uz zabranu prometa za vozila bez zimske opreme te za teretna vozila s priključnim vozilom.

Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, drže sigurnosni razmak te ne kreću na put bez propisane zimske opreme. Na blagdan Sveta tri kralja na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju na snazi je i zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona do 23 sata.