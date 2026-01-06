Dalmatina je zatrpana snijegom. Pogledajte ove prizore

Snijeg i niske temperature jutros su znatno zakomplicirali promet u većem dijelu Hrvatske, a zimski uvjeti posebno se osjećaju na autocesti A1, poznatijoj kao Dalmatina. Kao što se vidi i na fotografijama s nadzornih kamera, kolnici su mjestimice prekriveni ugaženim i razmočenim snijegom, vidljivost je smanjena, a promet se odvija usporeno uz izražene tragove kotača i povremeno otežano pretjecanje.
Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), na terenu su zimske službe koje čiste i posipavaju kolnike, no vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog mogućeg stvaranja poledice.
Kaos na Dalmatini i u većem dijelu Hrvatske. Poznata stranica objavila fotografije: "Ljudi staju na cesti, čiste stakla, obavljaju nuždu"
Zimski uvjeti na A1: Zabrana za dio teških vozila i za one bez zimske opreme
HAK javlja da su zimski uvjeti na autocesti A1 od čvora Karlovac do čvora Rovanjska, gdje je na snazi zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez zimske opreme.
Uz to, za navedene skupine teretnih vozila trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri, Dalmaciji i obratno, što može uzrokovati zastoje i preusmjeravanja.
Dodatne poteškoće na Dalmatini stvaraju i prometne nesreće:
- A1, km 49+000 (između čvora Novigrad i čvora Karlovac, smjer Zagreb) – zbog nesreće i izvlačenja teretnog vozila vozi se jednim trakom.
- A1, km 119+500 (između čvora Brinje i čvora Žuta Lokva, smjer Dubrovnik) – promet teče uz ograničenje brzine od 40 km/h.
HAK bilježi i prometnu nesreću na A3 na čvoru Kutina u smjeru Lipovca.
Bura i zabrane u priobalju: Dijelovi magistrale zatvoreni za sav promet
Osim snijega, probleme stvara i olujni vjetar u priobalju i Gorskom kotaru, pa su na više prometnica uvedene zabrane za pojedine skupine vozila, a ponegdje i potpune obustave:
- Na Jadranskoj magistrali (DC8), od Senja do Svete Marije Magdalene zbog vjetra, poledice i snježnih nanosa zabrana je prometa za sva vozila.
- Na pojedinim dionicama (primjerice Novi Vinodolski – Senj) promet je dopušten samo osobnim vozilima.
Vozačima koji putuju A1 vrijedi znati i da je, prema HAK-u, zbog rekonstrukcije na odmorištu Janjče (u oba smjera) dio sadržaja izvan funkcije, uključujući punionicu za električna vozila te sadržaje benzinske postaje (restoran, prodajni i sanitarni prostor), dok su ostale parkirališne površine otvorene.
HAK-ov apel vozačima: Prilagodite vožnju i ne krećite bez zimske opreme
HAK poziva vozače da:
- prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti,
- paze na sigurnosni razmak,
- ne kreću na put bez zimske opreme, posebno na pravcima gdje su zimski uvjeti izraženi.
Dodatno, na blagdan Sveta tri kralja, na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju na snazi je i zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona u terminu od 14 do 23 sata.