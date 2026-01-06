Dalmatina je zatrpana snijegom. Pogledajte ove prizore

Snijeg i niske temperature jutros su znatno zakomplicirali promet u većem dijelu Hrvatske, a zimski uvjeti posebno se osjećaju na autocesti A1, poznatijoj kao Dalmatina. Kao što se vidi i na fotografijama s nadzornih kamera, kolnici su mjestimice prekriveni ugaženim i razmočenim snijegom, vidljivost je smanjena, a promet se odvija usporeno uz izražene tragove kotača i povremeno otežano pretjecanje.

Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), na terenu su zimske službe koje čiste i posipavaju kolnike, no vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog mogućeg stvaranja poledice.

Zimski uvjeti na A1: Zabrana za dio teških vozila i za one bez zimske opreme

HAK javlja da su zimski uvjeti na autocesti A1 od čvora Karlovac do čvora Rovanjska, gdje je na snazi zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez zimske opreme.

Uz to, za navedene skupine teretnih vozila trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri, Dalmaciji i obratno, što može uzrokovati zastoje i preusmjeravanja.

Dodatne poteškoće na Dalmatini stvaraju i prometne nesreće:

A1, km 49+000 (između čvora Novigrad i čvora Karlovac, smjer Zagreb) – zbog nesreće i izvlačenja teretnog vozila vozi se jednim trakom.

A1, km 119+500 (između čvora Brinje i čvora Žuta Lokva, smjer Dubrovnik) – promet teče uz ograničenje brzine od 40 km/h.

HAK bilježi i prometnu nesreću na A3 na čvoru Kutina u smjeru Lipovca.

Bura i zabrane u priobalju: Dijelovi magistrale zatvoreni za sav promet

Osim snijega, probleme stvara i olujni vjetar u priobalju i Gorskom kotaru, pa su na više prometnica uvedene zabrane za pojedine skupine vozila, a ponegdje i potpune obustave:

Na Jadranskoj magistrali (DC8), od Senja do Svete Marije Magdalene zbog vjetra, poledice i snježnih nanosa zabrana je prometa za sva vozila.

Na pojedinim dionicama (primjerice Novi Vinodolski – Senj) promet je dopušten samo osobnim vozilima.

Vozačima koji putuju A1 vrijedi znati i da je, prema HAK-u, zbog rekonstrukcije na odmorištu Janjče (u oba smjera) dio sadržaja izvan funkcije, uključujući punionicu za električna vozila te sadržaje benzinske postaje (restoran, prodajni i sanitarni prostor), dok su ostale parkirališne površine otvorene.

HAK-ov apel vozačima: Prilagodite vožnju i ne krećite bez zimske opreme

HAK poziva vozače da:

prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti,

paze na sigurnosni razmak,

ne kreću na put bez zimske opreme, posebno na pravcima gdje su zimski uvjeti izraženi.

Dodatno, na blagdan Sveta tri kralja, na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju na snazi je i zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona u terminu od 14 do 23 sata.