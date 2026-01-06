Close Menu

Dalmatina je zatrpana snijegom. Pogledajte ove prizore

A1 pod snijegom
Stanje na pojedinim lokacijama na autocesti A1

Snijeg i niske temperature jutros su znatno zakomplicirali promet u većem dijelu Hrvatske, a zimski uvjeti posebno se osjećaju na autocesti A1, poznatijoj kao Dalmatina. Kao što se vidi i na fotografijama s nadzornih kamera, kolnici su mjestimice prekriveni ugaženim i razmočenim snijegom, vidljivost je smanjena, a promet se odvija usporeno uz izražene tragove kotača i povremeno otežano pretjecanje.

Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), na terenu su zimske službe koje čiste i posipavaju kolnike, no vozačima se savjetuje dodatni oprez zbog mogućeg stvaranja poledice.

Zimski uvjeti na A1: Zabrana za dio teških vozila i za one bez zimske opreme

HAK javlja da su zimski uvjeti na autocesti A1 od čvora Karlovac do čvora Rovanjska, gdje je na snazi zabrana prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, kao i za vozila bez zimske opreme.

Uz to, za navedene skupine teretnih vozila trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca iz unutrašnjosti prema Rijeci/Istri, Dalmaciji i obratno, što može uzrokovati zastoje i preusmjeravanja.

Dodatne poteškoće na Dalmatini stvaraju i prometne nesreće:

  • A1, km 49+000 (između čvora Novigrad i čvora Karlovac, smjer Zagreb) – zbog nesreće i izvlačenja teretnog vozila vozi se jednim trakom.
  • A1, km 119+500 (između čvora Brinje i čvora Žuta Lokva, smjer Dubrovnik) – promet teče uz ograničenje brzine od 40 km/h.

HAK bilježi i prometnu nesreću na A3 na čvoru Kutina u smjeru Lipovca.

Stanje na pojedinim lokacijama na autocesti A1

Bura i zabrane u priobalju: Dijelovi magistrale zatvoreni za sav promet

Osim snijega, probleme stvara i olujni vjetar u priobalju i Gorskom kotaru, pa su na više prometnica uvedene zabrane za pojedine skupine vozila, a ponegdje i potpune obustave:

  • Na Jadranskoj magistrali (DC8), od Senja do Svete Marije Magdalene zbog vjetra, poledice i snježnih nanosa zabrana je prometa za sva vozila.
  • Na pojedinim dionicama (primjerice Novi Vinodolski – Senj) promet je dopušten samo osobnim vozilima.

Vozačima koji putuju A1 vrijedi znati i da je, prema HAK-u, zbog rekonstrukcije na odmorištu Janjče (u oba smjera) dio sadržaja izvan funkcije, uključujući punionicu za električna vozila te sadržaje benzinske postaje (restoran, prodajni i sanitarni prostor), dok su ostale parkirališne površine otvorene.

HAK-ov apel vozačima: Prilagodite vožnju i ne krećite bez zimske opreme

HAK poziva vozače da:

  • prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cesti,
  • paze na sigurnosni razmak,
  • ne kreću na put bez zimske opreme, posebno na pravcima gdje su zimski uvjeti izraženi.

Dodatno, na blagdan Sveta tri kralja, na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju na snazi je i zabrana prometa za teretna vozila iznad 7,5 tona u terminu od 14 do 23 sata.

