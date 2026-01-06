Close Menu

VIDEO Ledena kiša lomi stabla, Dalmacija "puca po šavovima" od hladnoće: Od -2 do 16°C, stiže bura i poledica

U samo nekoliko desetaka kilometara razlike u temperaturi su ogromne

Ciklona se i dalje zadržava nad Jadranom, a najavljivano zahlađenje već je krenulo i prvo zahvatilo sjevernu Dalmaciju. U samo nekoliko desetaka kilometara razlike u temperaturi su ogromne – dok se u pojedinim mjestima mjeri oko nule, uz obalu je i dalje gotovo proljetno.

VIDEO Na dalmatinskoj prometnici jako je opasno. Vidljivost gotovo da ne postoji!

Velike temperaturne razlike: Od -2 do 16°C

Prema trenutno dostupnim mjerenjima, u Šibeniku je izmjeren tek 1°C, dok je u okolici grada 2 do 3°C. Zadar je na 4°C.

U unutrašnjosti je još hladnije: Drniš je na 0°C, Knin bilježi od 0 do -2°C, dok je sinjsko područje na oko 6°C.

S druge strane, uz obalu i na jugu znatno toplije: Muć je oko 3°C, Nisko čak 10°C, Makarska ide do 16°C, a otoci se drže između 13 i 15°C.

VIDEO Dalmatinac nam se javio s A1: "Velika je gužva i kolaps, evo kako to izgleda" - gotovo zapeo kod Svetog Roka

Kako hladni zrak napreduje, bilježe se i opasne pojave – kiša koja se smrzava pri tlu. Na kninskom području, u smjeru Like, pada intenzivna ledena kiša, a upravo su led i težina naslaga već uzrokovali lomove stabala i značajnu materijalnu štetu.

Posebno se upozorava da je na tom području izrazito opasno voziti, zbog mogućnosti poledice i rušenja grana ili stabala na prometnice.

Nestabilna večer: Pljuskovi, grmljavina i širenje zahlađenja

Pred nama je nestabilna večer koja može donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu, a pad temperature postupno će se proširiti i na srednju Dalmaciju. Očekuje se i okretanje vjetra na buru, pri čemu bi oborine trebale biti kudikamo slabije.

Dalmatina je zatrpana snijegom. Pogledajte ove prizore

Uz takav razvoj situacije, veći dio dana mogao bi proći uz suho vrijeme, no u dalmatinskoj zagori može pasti vrlo malo snijega, dok uz obalu nije isključena pojava susnježice.

Prognoza za sljedeće dane: Četvrtak hladan, petak kiša i zatopljenje

Četvrtak bi trebao donijeti suho i hladno vrijeme. Već u petak slijedi kiša uz lagani porast temperature, a nestabilno bi moglo biti i tijekom subote. Nakon toga očekuje se postupno razvedravanje.

