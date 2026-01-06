VIDEO Ledena kiša lomi stabla, Dalmacija "puca po šavovima" od hladnoće: Od -2 do 16°C, stiže bura i poledica

Ciklona se i dalje zadržava nad Jadranom, a najavljivano zahlađenje već je krenulo i prvo zahvatilo sjevernu Dalmaciju. U samo nekoliko desetaka kilometara razlike u temperaturi su ogromne – dok se u pojedinim mjestima mjeri oko nule, uz obalu je i dalje gotovo proljetno.

Velike temperaturne razlike: Od -2 do 16°C

Prema trenutno dostupnim mjerenjima, u Šibeniku je izmjeren tek 1°C, dok je u okolici grada 2 do 3°C. Zadar je na 4°C.

U unutrašnjosti je još hladnije: Drniš je na 0°C, Knin bilježi od 0 do -2°C, dok je sinjsko područje na oko 6°C.

S druge strane, uz obalu i na jugu znatno toplije: Muć je oko 3°C, Nisko čak 10°C, Makarska ide do 16°C, a otoci se drže između 13 i 15°C.

Kako hladni zrak napreduje, bilježe se i opasne pojave – kiša koja se smrzava pri tlu. Na kninskom području, u smjeru Like, pada intenzivna ledena kiša, a upravo su led i težina naslaga već uzrokovali lomove stabala i značajnu materijalnu štetu.

Posebno se upozorava da je na tom području izrazito opasno voziti, zbog mogućnosti poledice i rušenja grana ili stabala na prometnice.

Nestabilna večer: Pljuskovi, grmljavina i širenje zahlađenja

Pred nama je nestabilna večer koja može donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu, a pad temperature postupno će se proširiti i na srednju Dalmaciju. Očekuje se i okretanje vjetra na buru, pri čemu bi oborine trebale biti kudikamo slabije.

Uz takav razvoj situacije, veći dio dana mogao bi proći uz suho vrijeme, no u dalmatinskoj zagori može pasti vrlo malo snijega, dok uz obalu nije isključena pojava susnježice.

Prognoza za sljedeće dane: Četvrtak hladan, petak kiša i zatopljenje

Četvrtak bi trebao donijeti suho i hladno vrijeme. Već u petak slijedi kiša uz lagani porast temperature, a nestabilno bi moglo biti i tijekom subote. Nakon toga očekuje se postupno razvedravanje.