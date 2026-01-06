VIDEO Na dalmatinskoj prometnici jako je opasno. Vidljivost gotovo da ne postoji!

Vozači koji se kreću dionicom Golo brdo – Zagvozd upozoravaju na iznimno gustu maglu i vrlo lošu vidljivost na kolniku. Prema dojavi koju su podijelili Imotski crnjaci, magla je na pojedinim dijelovima "100-postotna", odnosno na cesti se gotovo ništa ne vidi, a u kratkom razmaku dva su automobila umalo stradala.

Zbog ovakvih uvjeta vozačima se savjetuje da, ako je moguće, odgode putovanje ili prilagode vožnju situaciji na cesti – posebno na dionicama gdje magla naglo "padne" i vidljivost se smanji u svega nekoliko metara.

Apel vozačima diljem Hrvatske: oprez i strpljenje

S obzirom na to da su loše vremenske prilike prisutne u gotovo cijeloj Hrvatskoj, vozače se moli za dodatan oprez i strpljenje. Preporuka je voziti sporije, držati veći razmak, koristiti kratka svjetla i po potrebi maglenke (u skladu s propisima), izbjegavati nagla kočenja i pretjecanja te pratiti stanje na cestama.

Pogledajte video: