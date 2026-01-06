VIDEO Dalmatinac nam se javio s A1: "Velika je gužva i kolaps, evo kako to izgleda" - gotovo zapeo kod Svetog Roka

Hrvatsku je zahvatila snježna fronta koja je u većem dijelu unutrašnjosti donijela snijeg i poledicu, a promet je mjestimice izrazito otežan. Posebno teška situacija je na autocesti A1, gdje se na dionici od tunela Sveti Rok prema sjeveru u više navrata stvaraju kolone i zastoji. Redakciji se javio Dalmatinac koji autocestom A1 putuje u smjeru Zagreba te je, kako kaže, gotovo "zapeo" kod Svetog Roka zbog potpunog prometnog kolapsa.

"Velika je gužva i kolaps, evo kako to izgleda", kazao nam je te je poslao i snimku s terena koja pokazuje kolone i spor protok vozila na toj dionici.

Vozači upozoravaju i na društvenim mrežama: "Ljudi staju na kolniku"

Na prometni kaos upozoravaju i vozači na društvenim mrežama. Facebook stranica Prometne zgode i nezgode objavila je kako se na A1 na više lokacija ljudi zaustavljaju na kolniku. "Upravo s A1, na dosta mjesta ljudi staju na cesti, čiste stakla, obavljaju nuždu…", naveli su u objavi.

HAK: Snijeg se zadržava na kolniku, moguća poledica i nove zabrane

Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da će na cestama u unutrašnjosti mjestimice padati snijeg koji se zadržava na kolniku, uz nastavak zimskih uvjeta. "Vozit će se otežano, uz moguće zastoje, a moguće je i uvođenje dodatnih zabrana za pojedine skupine vozila. Moguća je i poledica", poručuju iz HAK-a.

U priobalju se, zbog obilnijih oborina, upozorava na mogućnost zadržavanja veće količine vode na kolniku, dok podno Velebita dodatne probleme stvara jaka bura s orkanskim udarima.

"Zbog jake bure… Moguća su dodatna ograničenja u cestovnom prometu na uobičajenim dionicama Jadranske magistrale (DC8) kao i na autocestama A1 i A6, a moguće su i poteškoće u pomorskom prometu", ističe HAK.

HAK također upozorava da se pojačan promet očekuje na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, uz moguće kolone u zonama radova, osobito u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.

Dulja čekanja u putničkom i teretnom prometu očekuju se i na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

Savjeti vozačima: Bez zimske opreme ne krećite na put

Vozačima se savjetuje da ne kreću na put bez obavezne zimske opreme, da prilagode brzinu uvjetima na cestama te da izbjegavaju nagla kočenja i pretjecanja. U slučaju zastoja, važno je ostaviti prostor službama i vozilima za intervencije te pratiti službene obavijesti o stanju na cestama.